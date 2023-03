Taylor Swift: Μάθημα για το «All Too Well (10 Minute Version)» στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Το μάθημα υπόσχεται μία «εις βάθος ανάλυση» των συναισθηματικών στίχων του «All Too Well (10 Minute Version)».

Οι φοιτητές στο ιστορικό Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια θα μπορούν να παρακολουθήσουν το επόμενο τρίμηνο ένα νέο μάθημα με θέμα το τραγούδι «All Too Well (10 Minute Version)» της Taylor Swift.

Το μάθημα, με τον έξυπνο τίτλο «All Too Well (10 Week Version)», θα προσφερθεί κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμερινού τριμήνου του κορυφαίου πανεπιστημίου στο πλαίσιο των μαθημάτων που διδάσκονται υπό την ομπρέλα των Εισαγωγικών Σπουδών του Στάνφορντ.

Το μάθημα υπόσχεται μία «εις βάθος ανάλυση» των συναισθηματικών στίχων του «All Too Well (10 Minute Version)», με διδάσκουσα την απόφοιτη του πανεπιστημίου Nona Hungate.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, κάθε ένα από τα μαθήματα προσφέρει στους φοιτητές μία εισαγωγή σε θέματα που διδάσκονται από αποφοίτους του προγράμματος.

Σε κάθε τρίμηνο προσφέρονται διαφορετικά μαθήματα, τα οποία διεξάγονται υπό την καθοδήγηση των σπουδαστών και επικεντρώνονται στην πρακτική μάθηση, έχοντας ασχοληθεί με θέματα όπως το σκίτσο ταξιδιωτικών προορισμών, η ακουαρέλα, η σύνθεση μουσικής, η αυτοσχεδιαστική υποκριτική, το animation και η ψηφιακή τέχνη, μεταξύ πολλών άλλων.

Το καλλιτεχνικό έργο της Taylor Swift γίνεται ολοένα και περισσότερο αντικείμενο μελέτης σε πολλά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Φεβρουάριο του 2022, το Ινστιτούτο Ηχογραφημένης Μουσικής Clive Davis του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης ξεκίνησε το πρώτο μάθημα για την Taylor Swift, το οποίο δίδασκε η συντάκτρια του Rolling Stonne, Brittany Spanos.

Τον περασμένο Αύγουστο, το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν παρουσίασε ένα νέο μάθημα ελευθέρων τεχνών για τα τραγούδια της Taylor Swift με τίτλο «Literary Contests and Contexts – The Taylor Swift Songbook».

Στο πλαίσιο του μαθήματος, το έργο της τραγουδίστριας και τραγουδοποιού μελετήθηκε μαζί με έργα κλασικών συγγραφέων και ποιητών όπως οι Σαίξπηρ, Τζόφρι Σώσερ, Τόμας Γουάιατ, Σάμιουελ Τέιλορ Κόλεριτζ, Τζον Κιτς, Έμιλι Ντίκινσον και Σύλβια Πλαθ και «υποχρεωτικά κείμενα» που αφορούσαν τέσσερα από τα πιο πρόσφατα άλμπουμ της.

Τον Μάιο του 2022, η Taylor Swift έλαβε τιμητικό διδακτορικό Καλών Τεχνών από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και ήταν και η ομιλήτρια της τελετής αποφοίτησης της τάξης εκείνης της χρονιάς.

Η θρυλική δεκάλεπτη έκδοση του «All Too Well» κυκλοφόρησε για πρώτη τον Νοέμβριο του 2021 στο άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)» της Taylor Swift, της νέας ηχογράφησης του «Red» του 2012 και κατέκτησε το No. 1 στο Billboard Hot 100.