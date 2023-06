Η Taylor Swift για το μακελειό στο Τέξας: «Είμαι γεμάτη οργή και θλίψη»

Η Taylor Swift εξέφρασε τον αποτροπιασμό και τη θλίψη της για το «ασύλληπτο» μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε 19 μαθητές δημοτικού σχολείου στο Ουβάλντε του Τέξας.

Η 32χρονη τραγουδίστρια επέστρεψε στο Twitter μετά από απουσία μηνών για να αναδημοσιεύσει για ένα συγκλονιστικό βίντεο από τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ Golden State Warriors, Steve Kerr, από συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα της ομάδας του στην έδρα των Dallas Mavericks στο Τέξας, στην ίδια πολιτεία αλλά αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας.

«Είμαι γεμάτη οργή και θλίψη και πολύ συντετριμμένη από τις δολοφονίες στο Ουβάλντε. Στο Μπάφαλο, στο Λαγκούνα Γουντς και σε τόσα μέρη», έγραψε η Taylor Swift.

«Από τους τρόπους με τους οποίους εμείς, ως έθνος, έχουμε συνηθίσει τον ασύλληπτο και αβάσταχτο σπαραγμό. Τα λόγια του Steve ακούγονται τόσο αληθινά και χτυπούν τόσο βαθιά», πρόσθεσε.

