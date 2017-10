Η παλιά Taylor… «πέθανε» και η καινούρια εισβάλλει στις κορυφαίες ξένες επιτυχίες των ελληνικών ραδιοφώνων.

Η Taylor Swift και το «Look What You Made Me Do» αφήνουν το στίγμα τους (και) στην Ελλάδα.

Η pop star επανήλθε στις επάλξεις έπειτα από τρία χρόνια ανάπαυλας, με εξαίρεση το ντουέτο με τον ZAYN στο «I Don’t Wanna Live Forever» για το soundtrack του «Fifty Shades Darker», έτοιμη να αναδημιουργήσει τη «φήμη» της και να συστήσει μία πιο επιθετική και «σκοτεινή» καλλιτεχνική περσόνα.

Η μεγάλη επάνοδος της Taylor Swift στη δισκογραφία με το «Look What You Made Me Do» έδωσε μία δυνατή δόση από τις προθέσεις της και πραγματοποίησε το καλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία της ψηφιακής διανομής.

Το τραγούδι σημείωσε περισσότερες αναπαραγωγές στο Spotify κατά την πρώτη ημέρα, με πάνω από οχτώ εκατομμύρια streams στο ενεργητικό του. Έφτασε στο Νο1 του iTunes σε περισσότερες από 90 χώρες, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι το τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνη που φτάνει γρηγορότερα στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το lyric video συνέλεξε τις περισσότερες προβολές στην κατηγορία μέσα σε 24 ώρες, προσμετρώντας πάνω 19 εκατομμύρια «χτυπήματα»

Το video clip με 43,2 εκατομμύρια επισκέψεις μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο ξεπέρασε την αντίστοιχη επίδοση της Adele με το «Hello» και του PSY με το «Gangnam Style» για να πραγματοποιήσει την καλύτερο ντεμπούτο που έχει καταγραφεί ποτέ. Συν τοις άλλοις, πρόκειται για το video clip που έχει συγκεντρώσει γρηγορότερα τα 100, 200, 300, 400 κ.ο.κ. προβολών στο YouTube.

Αυτή τη στιγμή, το επικό video clip που συνοδεύει το «Look What You Made Me Do» έχει σπάσει το φράγμα του μισού δισεκατομμυρίου προβολών (580 εκ. συγκεκριμένα) πριν συμπληρωθούν δύο μήνες κυκλοφορίας και έχει προκαλέσει παραλήρημα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Όχι άδικα, αφού μέσα σε τέσσερα λεπτά και δεκαέξι δευτερόλεπτα, δηλαδή όσο είναι η διάρκεια του μεγαλοφυούς μουσικού βίντεο, η Taylor Swift εξαπολύει ανελέητα τα πυρά της προς πάσα -αντίπαλη- κατεύθυνση και σαρκάζει τον εαυτό της με μαεστρία.

Μετά την κατάκτηση της κορυφής στο αμερικανικό «Billboard Hot 100» και σε δεκάδες charts ανά την υφήλιο, το «Look What You Made Me Do» κάνει θριαμβευτική είσοδο στο Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα (στο Νο15) και βρίσκει αυξανόμενη απήχηση στο κοινό που… ταυτίζεται.

Το «Look What You Made Me Do» προμηνύει τον έκτο δίσκο της Taylor Swift με γενικό τίτλο «reputation», από το οποίο έχουμε γνωρίσει και το «…Ready For It?». Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου από την Big Machine Records και παγκόσμια διανομή της Universal Music.