Ασταμάτητη είναι η Taylor Swift και πώς άλλωστε να πατήσει φρένο, αφού η δική της επίθεση μόλις ξεκίνησε.

Η Taylor Swift καταρρίπτει απανωτά τα ρεκόρ, έχοντας προκαλέσει ντελίριο με το ολοκαίνουριο τραγούδι της.

Δέχθηκε μεγάλη κριτική, ατελείωτο σχολιασμό, όμως επέλεξε να κρατήσει τη σιωπή της μέχρι να «μιλήσει» ξανά μέσα από τη μουσική της. Η μεγάλη επάνοδος της pop star στη δισκογραφία με το «Look What You Made Me Do» είναι το κυρίαρχο και πιο πολυσυζητημένο θέμα στην καλλιτεχνική επικαιρότητα των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Όχι άδικα, αφού μέσα σε τέσσερα λεπτά και δεκαέξι δευτερόλεπτα, δηλαδή όσο είναι η διάρκεια του μεγαλοφυούς video clip, η Taylor Swift εξαπολύει ανελέητα τα πυρά της προς πάσα αντίπαλη κατεύθυνση και σαρκάζει τον εαυτό της με μαεστρία, «χτίζοντας» εκ νέου τη φήμη της.

Τόσο το πολυαναμενόμενο τραγούδι, το πρώτο single από τον έκτο δίσκο της τραγουδίστριας που κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου με τον τίτλο «reputation», όσο και το επικό video clip σε σκηνοθεσία του Joseph Kahn («Bad Blood», «Blank Space»), έχουν τρελάνει τα κοντέρ, σημειώνοντας αλλεπάλληλα ρεκόρ.

Το τραγούδι: Οι περισσότερες αναπαραγωγές στο Spotify κατά την πρώτη ημέρα, με πάνω από οχτώ εκατομμύρια streams στο ενεργητικό του. Έφτασε στο Νο1 του iTunes σε περισσότερες από 90 χώρες, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι το τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνη που φτάνει γρηγορότερα στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το lyric video: Οι περισσότερες προβολές για lyric video μέσα σε 24 ώρες, καταγράφοντας πάνω εννέα εκατομμύρια «χτυπήματα»

Το video clip: Με 43,2 εκατομμύρια επισκέψεις μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο ξεπέρασε την αντίστοιχη επίδοση της Adele με το «Hello» και του PSY με το «Gangnam Style» για να πραγματοποιήσει το καλύτερο ντεμπούτο στα χρονικά.

Το νέο επίτευγμα που προστίθεται στη λίστα επιτυχιών του «Look What You Made Me Do» αφορά ξανά το YouTube, καθώς το video clip – υπερπαραγωγή συγκέντρωσε εκατό εκατομμύρια προβολές γρηγορότερα από κάθε άλλο βίντεο.

Μόνο τέσσερις ημέρες χρειάστηκε η Taylor Swift για να καταρρίψει το ρεκόρ του PSY με το «Gentleman» και να συνεχίσει απρόσκοπτα την ξέφρενη πορεία της.