Η νέα δισκογραφική δουλειά της Taylor Swift κυκλοφορεί.

Η Taylor Swift παρουσιάζει το ιδιαίτερα πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της «Lover» που προσφέρει άπλετες συγκινήσεις.

Πρόκειται για την έβδομη δισκογραφική δουλειά της pop star και το πρώτο άλμπουμ της που κυκλοφορεί σε συνεργασία με τη Republic Records της Universal Music Group, έχοντας αναλάβει εκείνη προσωπικά την παραγωγή.

Το «Lover» είναι ένα κράμα στοιχείων από τη δισκογραφία της Taylor Swift των τελευταίων ετών: Στίχοι που φέρνουν αναμνήσεις από το «RED», ατμοσφαιρικά pop vibes με αίσθηση από το «1989» και ώριμη παραγωγή όπως το «reputation».

Κάθε τραγούδι του «Lover» μοιάζει μοναδικό και διαφορετικό από τα υπόλοιπα, όμως αυτή η ποικιλομορφία ήχων καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα με συνοχή. Ένα άλμπουμ μελαγχολικό, γλυκό και ερωτικό, γεμάτο στιγμές ειλικρίνειας και ευαισθησίας.

Το «Lover» περιλαμβάνει 18 τραγούδια, τα περισσότερα από κάθε άλλη δισκογραφική δουλειά της Taylor Swift.

Το άλμπουμ περιέχει τη συνάντηση με τον Brendon Urie των Panic! At The Disco στο «ME!», το «You Need To Calm Down», καθώς και μία συνύπαρξη με τις Dixie Chicks στο «Soon You’ll Get Better», ένα τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την Taylor.

Οι συναισθηματικές αφηγήσεις για τις οποίες φημίζεται η Swift κατέχουν περίοπτη θέση στο δίσκο.

To «Lover» είναι ένα ελεύθερο πνεύμα και αντικατοπτρίζει την ανάλογη ελευθερία με την οποία κινείται πλέον η Taylor Swift στη ζωή της, σε μία καινούργια φάση όπου έχει τον απόλυτο έλεγχο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια η συγκεκριμένη δισκογραφικά δουλειά είναι φυσική συνέχεια της ιστορίας της ζωής της.

Μετά το ιδιόμορφο «reputation» που αποτέλεσε ίσως μία αναγκαία παρέμβαση για να αποκαταστήσει την (τρωθείσα από τα ΜΜΕ) φήμη της, η τραγουδίστρια ακολουθεί ξανά τα βήματα με τα οποία άφησε ένα μοναδικό στίγμα στη μουσική βιομηχανία.

Από το πυκνό σκοτάδι στο εκτυφλωτικό φως του ήλιου… Δεν τυχαίο που το «Lover» ολοκληρώνεται με ένα τραγούδι που ονομάζεται «Daylight» και ήταν ο τίτλος που σκεφτόταν αρχικά η Taylor για το άλμπουμ.

«Αυτό το άλμπουμ είναι ένας εορτασμός της αγάπης, σε όλη της την πολυπλοκότητα, τη ζεστασιά και το χάος της. Είναι το πρώτο μου άλμπουμ στο οποίο έχω τα δικαιώματα και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανη», σχολιάζει η τραγουδίστρια.



Το «Lover» θα κυκλοφορήσει σε στάνταρ έκδοση CD και σε τέσσερις διαφορετικές deluxe editions που η καθεμία περιέχει:

• Το CD του «Lover».

• Αποσπάσματα (διαφορετικά σε κάθε έκδοση) από τα ημερολόγια της Taylor, χειρόγραφους στίχους και φωτογραφίες αρχείου.

• Κενές σελίδες που προορίζονται για σημειωματάριο.

• Δύο επιπλέον audio memos από τις ηχογραφήσεις.

• Αφίσα (διαφέρει σε κάθε έκδοση).

• Ένθετο με στίχους.

Το tracklist του «Lover»

1. I Forgot That You Existed

2. Cruel Summer

3. Lover

4. The Man

5. The Archer

6. I Think He Knows

7. Miss Americana & The Heartbreak Prince

8. Paper Rings

9. Cornelia Street

10. Death By Thousands Cuts

11. London Boy

12. Soon You’ll Get Better (feat. Dixie Chicks)

13. False God

14. You Need To Calm Down

15. Afterglow

16. ME! (feat. Brendon Urie)

17. It’s Nice To Have A Friend

18. Daylight