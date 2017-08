Η Taylor Swift δε σταματά. Μετά το «Look What You Made Me Do» ακολουθεί και το θεαματικό video clip του.

Λίγες ώρες έπειτα την πολυαναμενόμενη δισκογραφική επάνοδο, η Taylor Swift δίνει μία πολύ μικρή γεύση από το video clip που οπτικοποιεί το νέο βήμα της.

Μία μεγάλη superstar επιστρέφει μεγαλειωδώς στο θρόνο της, άκρως ανανεωμένη, εγκαινιάζοντας μία καινούρια σελίδα.

Ο έκτος προσωπικός δίσκος της τιτλοφορείται «reputation» και η κυκλοφορία του έχει οριστεί για τις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου να αναδημιουργήσει τη «φήμη» της 27χρονης τραγουδίστριας.

«Η παλιά Taylor… πέθανε!», πληροφορεί η Taylor Swift στο νέο τραγούδι της με τίτλο «Look What You Made Me Do» που κυκλοφορεί από το πρωί της Παρασκευής 25 Αυγούστου και έχει προλάβει να εκτοξευθεί στο Νο1 του iTunes σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη.

Με το συγκεκριμένο τραγούδι, η pop star αλλάζει ριζικά χαρακτήρα και εξαπολύει ομαδικά πυρά σε διάφορους αντιπάλους που δεν κατονομάζει, αλλά όλοι υποπτεύονται την ταυτότητά τους.

Τον περασμένο Μάιο, είχε προκύψει η πληροφορία ότι η επανεμφάνιση της Taylor Swift θα συνοδευτεί με «το πιο ακριβό video στην ιστορία της μουσικής».

Το video clip του «Look What You Made Me Do» θα κάνει πρεμιέρα στον «αέρα» των φετινών MTV Video Music Awards. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, ξημερώματα Δευτέρας 28/08 σε ώρα Ελλάδος, θα μάθουμε εάν αληθεύει ο ισχυρισμός. Τη σκηνοθεσία έχει φροντίσει ο στενός συνεργάτης της Αμερικανίδας, ο Joseph Kahn.

Τα πρώτα πλάνα που έρχονται στη δημοσιότητα μέσω του teaser προμηνύουν αναμφισβήτητα ένα υπερθέαμα όπου η Taylor Swift θα δώσει ρεσιτάλ!