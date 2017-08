Η Taylor Swift «σπάει» ρεκόρ ξεπερνώντας το «Hello» της Adele.

Το επικό video clip της Taylor Swift για το νέο τραγούδι της «Look What You Made Me Do» σημειώνει το καλύτερο ντεμπούτο που έχει παρατηρηθεί στην ψηφιακή ιστορία.

Το οπτικοποιημένο single έκανε πρεμιέρα στον τηλεοπτικό αέρα των φετινών MTV Video Music Awards και αμέσως μετά δημοσιεύθηκε στο YouTube, όπου μέσα σε 18 ώρες πλησιάζει τα 29 εκατομμύρια επισκέψεων.

Ο συγκεκριμένος αριθμός συνιστά ρεκόρ για την πλατφόρμα του YouTube, καθώς ξεπερνά το πρώτο εικοσιτετράωρο που είχε καταγράψει η Adele με το «Hello», τον Οκτώβριο του 2015, συγκεντρώνοντας 27,7 εκατομμύρια προβολές.

Η Taylor Swift καταρρίπτει την επίδοση πριν καν συμπληρωθούν οι πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας και με το ρυθμό των 1,6 εκατομμυρίων που αυξάνονται κατά μέσο όρο οι προβολές ωριαίως, το video clip προβλέπεται να προσπεράσει σίγουρα τα τριάντα εκατομμύρια «χτυπήματα» και, γιατί όχι, ακόμη περισσότερα.

Στην απόλυτη υπερπαραγωγή και το εντυπωσιακό θέαμα του «Look What You Made Me Do», η… αγνώριστη Taylor Swift αναφέρεται σε προηγούμενες εποχές και περσόνες της καριέρας της, ξορκίζοντας και επίσημα το παρελθόν για να εγκαινιάσει μία ολοκαίνουρια σελίδα.