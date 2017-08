Σχεδόν κάθε σκηνή στο επικό video clip της Taylor Swift για το «Look What You Made Me Do» έχει αριστοτεχνικά κρυμμένο από ένα μήνυμα.

Το video clip της Taylor Swift για το «Look What You Made Me Do» δεν είναι επικό μόνο για την εντυπωσιακή υπερπαραγωγή που στήθηκε. Μας αφήνει άναυδους εξαιτίας του γεγονότος ότι σχεδόν σε κάθε θεαματική σκηνή υπάρχει και ένα… κρυφό μήνυμα με συγκεκριμένο αποδέκτη.

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Η Αμερικανίδα pop star πήρε το… «όπλο» της και μετά από τρία χρόνια απουσίας, εξαιρώντας το περσινό ντουέτο με τον Zayn για το «I Don’t Wanna Live Forever» από το «Fifty Shades Darker», επανήλθε εκκωφαντικά στη δράση με ένα ολοκαίνουριο single που ονομάζεται «Look What You Made Me Do». Το τραγούδι είναι προοίμιο του έκτου προσωπικού δίσκου της που θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου φέροντας τον τίτλο «reputation».

Το φανταστικό ντεμπούτο του «Look What You Made Me Do» ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Με πάνω από οχτώ εκατομμύρια αναπαραγωγές έγινε το τραγούδι του Spotify με τα περισσότερα streams μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο διάθεσης, ενώ το αντίστοιχο επίτευγμα, των περισσότερων προβολών μέσα στις πρώτες 24 ώρες, σημείωσε και το video clip στο YouTube, ξεπερνώντας τα 38,9 εκατομμύρια θεάσεων.

Ας δούμε αναλυτικά, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους έχει προκαλέσει πρωτόγνωρο ντόρο και απέραντο ντελίριο το video clip που σκηνοθέτησε ο Joseph Kahn, υπεύθυνος και για το «Blank Space» και το «Bad Blood»!

Τα 10+1 κρυφά μηνύματα

του «Look What You Made Me Do»

Το video clip ξεκινά με νυχτερινά πλάνα σε ένα παλιό νεκροταφείο, βγαλμένο από κλασικές ταινίες τρόμου.

«Εδώ κείτεται η φήμη της Taylor Swift», αναγράφει η επιτύμβια στήλη που βλέπουμε αμέσως μετά, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του επερχόμενου άλμπουμ της pop star, «reputation». Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα του εγχειρήματος.

Η Taylor Swift αποτινάσσει την εικόνα του καλού κοριτσιού και επιστρέφει με άγριες διαθέσεις.

Η Taylor Swift βγαίνει μέσα από το έδαφος ως ένα άγριο ζόμπι, φορώντας το φόρεμα από το video clip του «Out Of The Woods».

Την ίδια στιγμή, το μνήμα που βρίσκεται στα αριστερά της τραγουδίστριας – όπως παρακολουθούμε το video clip, έχει γραμμένο επάνω του το όνομα «Nils Sjoberg».

Πρόκειται για το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε η Taylor Swift όταν έγραψε μαζί με τον -πρώην σύντροφό της- Calvin Harris το «This Is What You Came For», τη συνεργασία του Σκωτσέζου DJ με τη Rihanna το περσινό καλοκαίρι.

Στην επόμενη σκηνή, η Taylor Swift προκαλεί έχοντας ξαπλώσει σε μία μπανιέρα που είναι γεμάτη από πανάκριβα διαμαντένια και μερικά χρυσά κοσμήματα.

Δίπλα της, όμως, υπάρχει μία λεπτομέρεια ασήμαντης αξίας σε σύγκριση με τον υπόλοιπο αμύθητο πλούτο.

Είναι ένα χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου, το οποίο αντικατοπτρίζει τη (συμβολική) αποζημίωση που κέρδισε πρόσφατα η pop star στη δικαστική διαμάχη με το ραδιοφωνικό παραγωγό David Mueller, τον οποίο κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση.

Η… αυτοκράτειρα των ερπετών κάθεται στο θρόνο της, σε μία μεγαλειώδη αίθουσα όπου είναι γραμμένη σε κάθε γωνία η λατινική φράση «Et tu Brute», εν ελληνιστί «Κι εσύ Βρούτε», από το έργο του Ουίλιαμ Σέξπιρ, «Ιούλιος Καίσαρας».

Σήμερα, η έκφραση χρησιμοποιείται για να υποδείξει την προδοσία ή τη συνωμοσία.

Σε αυτή τη νέα εποχή, η Taylor Swift συνδέει την εικόνα της με ένα… φίδι και αμέτρητα αυτά καταλαμβάνουν το πλάνο. Όλα αρχίζουν από την κόντρα της τραγουδίστριας με τον Kanye West και την Kim Kardashian με αφορμή το περιβόητο «Famous», πέρυσι. Εν συντομία, η «TayTay» ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση και δεν έδωσε συγκατάθεση για τους στίχους του τραγουδιού, ενώ η Kim τη διέψευσε με ηχογραφημένα ντοκουμέντα.

Από εκείνο το σημείο, η Taylor Swift άρχισε να δέχεται ορδές σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα με το emoji του φιδιού, ενώ πολλοί της απέδωσαν το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Τώρα, παραδίδει με μαεστρία μαθήματα, εκμεταλλευόμενη θετικά όλο τον αρνητικό θόρυβο.

Taylor Swift εναντίον Katy Perry. Δύο σύγχρονα μεγαθήρια της μουσικής σε μία ατελείωτη κόντρα με μακρύ ιστορικό.

Μέχρι το 2014, οι δύο αστέρες πόζαραν χαρούμενες και αγαπημένες μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς, όμως το δις βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «1989» της Taylor Swift έφερε στην επιφάνεια τις ψυχρές σχέσεις τους.

Το τραγούδι του «Bad Blood» αναφερόταν στην έχθρα με μία άλλη poop star. «Για χρόνια, δεν ήμουν ποτέ σίγουρη εάν ήμασταν φίλοι ή όχι. Θα ερχόταν σε εμένα στα βραβεία, θα έλεγε κάτι και θα έφευγε μακριά και θα σκεφτόμουν, “είμαστε φίλες ή μόλις μου έδωσε τη σκληρότερη προσβολή της ζωής μου;” Έκανε κάτι τόσο τρομερό. {…} Και δεν αφορούσε καν κάποιον άνδρα. Είχε να κάνει με δουλειά. Βασικά προσπάθησε να σαμποτάρει μία ολόκληρη περιοδεία σε στάδια», είχε αποκαλύψει η Taylor Swift για την Katy Perry.

Η Taylor Swift εμφανίζεται με το στιλ που έχει αυτή την περίοδο η Katy Perry και τρακάρει με μία κίτρινη Lamborghini, αυτοκίνητο που οδηγεί η τελευταία στο video clip του «Waking Up In Vegas», αλλά και το ατύχημα παραπέμπει σε εκείνο της 32χρονης τραγουδίστριας στο «Unconditionally».

Αμέσως μετά, βλέπουμε την Taylor Swift να κρατά ως Katy Perry ένα βραβείο Grammy, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι εκείνη έχει βραβευθεί δέκα φορές, ενώ η… άσπονδη συνάδελφός της καμία. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση η Taylor Swift έβαλε… γκολ από τα αποδυτήρια.

Η ληστεία που πραγματοποιεί η Taylor Swift διαδραματίζεται σε μία εταιρεία με το όνομα «Stream Co.».

Το 2014, η Αμερικανίδα είχε αποσύρει ολόκληρη τη δισκογραφία της από τις υπηρεσίες streaming, ασκώντας παράλληλα κριτική με μία δημοσίευσή της στη «Wall Street Journal». Ήταν ένα επιπλέον μέτωπο που είχε ανοίξει.

Τον προηγούμενο Ιούνιο, η Taylor Swift επανέφερε τον κατάλογό της στις πλατφόρμες, την ημέρα όπου… η Katy Perry κυκλοφόρησε τη νέα δισκογραφική δουλειά της «Witness».

Οι χορευτές που πλαισιώνουν την Taylor Swift έχουν ραμμένο στις μπλούζες τους το «I ❤️ TS» (I love Τaylor Swift).

Αυτό έγραφε και η μπλούζα που είχε φορέσει ένας ακόμη πρώην σύντροφός της, ο ηθοποιός Tom Hiddleston, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 4ης Ιουλίου στις Η.Π.Α. το 2016.

Η πιο επική σκηνή στο video clip του «Look What You Made Me Do».

Η νέα και αλλαγμένη Taylor Swift είναι στην κορυφή ενός γιγάντιου σωρού όπου παλεύουν οι χαρακτήρες που υποδύθηκε στα προηγούμενα video clip της και οι παλαιότεροι εαυτοί της από διάφορες συναυλίες και εμφανίσεις της.

Μέσα στο αχανές πλήθος ξεχωρίζει η Taylor Swift μπαλαρίνα από το «Shake It Off», το αφελές κορίτσι από το «You Belong With Me», εκείνη από το «The Red Tour», από το show στα MTV EMA το 2012 και όχι μόνο.

Η συνέχεια της σκηνής όπου η Taylor Swift εμφανίζεται ως Katy Perry, ντυμένη με λεοπάρ ρούχα και με τη συνοδεία μίας τίγρης, ζώο που έχει συνδεθεί με τη «Mrs. Perry» από το video clip του «Roar» (2013) και έπειτα.

Όσο η Taylor Swift έχει ένα σπαρταριστό διάλογο με τους προηγούμενους εαυτούς της και τους τωρινούς από το video clip, γίνεται αντιληπτό ότι μπλούζα του χαρακτήρα της από το «You Belong With Me» (2009) έχει αλλαγμένα τα ονόματα όσων ανήκουν στην «ομάδα» της.

Τα ονόματα που παρατηρούμε και κατ’ επέκταση παραμένουν στο φιλικό περιβάλλον της τραγουδίστριας είναι μεταξύ άλλων της Selena Gomez, του Ed Sheeran, της Gigi Hadid, της Blake Lively και του Ryan Reynolds, του κορυφαίου ηθοποιού Patrick Stewart (Star Trek, X-Men), των αδερφών Haim του ομώνυμου συγκροτήματος (Este, Alana, Danielle), της Lena Dunham και άλλα.

Το κοινό έχει σχολιάσει την απουσία της Lorde, της Karlie Kloss και της Ruby Rose, που της έχουν συμπαρασταθεί.

Τέλος, δίπλα στην Taylor Swift από την τελετή απονομής των MTV Video Music Awars του 2009, όταν τη διέκοψε ο Kanye West για να αρχίσει έκτοτε η πόλωση, είναι αυτή που ενσαρκώνει την Katy Perry και λέει «τραβάω αποδείξεις, θα τις επεξεργαστώ αργότερα».

Η σκηνή παραπέμπει ευθέως στην Kim Kardashian και στο video που είχε αναρτήσει στο Snapchat σχετικά με το «Famous».

Το συμπέρασμα είναι ένα: Δώστε στην Taylor Swift το βραβείο Grammy για το καλύτερο video clip από τώρα!