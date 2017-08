Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν ομοιότητα ανάμεσα στο επερχόμενο video clip της Taylor Swift και σε εκείνο της Beyoncé για το «Formation».

Η Taylor Swift επέστρεψε δριμύτερη στη μουσική επικαιρότητα με ένα ολοκαίνουριο single που ονομάζεται «Look What You Made Me Do» και εκτινάχθηκε αμέσως στην κορυφή.

Από πολύ νωρίς, από τον προηγούμενο Μάιο ειδικότερα, φημολογούνταν έντονα ότι η επάνοδος της pop star θα συνδυαστεί με ένα video clip υψηλού κόστους, το «πιο ακριβό στην ιστορία» συγκεκριμένα.

Το video clip του «Look What You Made Me Do» θα προβληθεί για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα των φετινών MTV Video Music Awards και το πρώτο teaser που έχει έρθει στη δημοσιότητα, υπόσχεται αναμφίβολα ένα υπερθέαμα.

Παρότι τα πλάνα που είναι διαθέσιμα είναι ελάχιστα, υπάρχουν πολλοί που θεώρησαν ότι εντόπισαν ομοιότητες μεταξύ μίας σκηνής και του visual album «Lemonade» της Beyoncé.

Βασιζόμενο στο διχτυωτό καλσόν, στα ρούχα χορού και στον τρόπο που πλαισιώνουν την Taylor Swift οι χορευτές της, το κοινό της Beyoncé σύγκρινε την εικόνα με εκείνη στο video clip της «Bey» για το «Formation».

Άλλοι άσκησαν κριτική στην 27χρονη τραγουδίστρια για το γεγονός ότι διαχώρισε τους έγχρωμους και τους λευκούς χορευτές αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.

Ο Joseph Kahn, ο σκηνοθέτης των video clips για το «Blank Space» των 2,1 δισεκατομμυρίων προβολών και το βραβευμένο με Grammy «Bad Blood», έχει αναλάβει και το «Look What You Made Me Do».

Lemonade and Minute Maid pic.twitter.com/onBLP9pHvR — Neal Carter (@nealcarter) August 25, 2017