Πώς ήταν η εμπειρία για την Taylor Swift να συναναστρέφεται με τους παλιούς εαυτούς της και πώς γυρίστηκε η περίφημη σκηνή;

Το video clip της Taylor Swift για το «Look What You Made Me Do» είναι το πιο πολυσυζητημένο της χρονιάς, με το κοντέρ να καταγράφει αδιάκοπα εκατομμύρια προβολών.

Ένα ζόμπι, ένας θρόνος περιτριγυρισμένος με φίδια, η μίμηση της Katy Perry και φυσικά οι διάφορες εκδοχές της 27χρονης τραγουδίστριας που αντιπροσωπεύουν ποικίλες φάσης της καριέρας της είναι μερικά από τα σημεία του μουσικού βίντεο που έχουν τραβήξει την προσοχή.

Η παραγωγή αυτών των σκηνών ήταν ενδιαφέρουσα, οπότε η Taylor Swift μοιράζεται ένα ακόμη δείγμα από τα παρασκήνια που αποκαλύπτει την παραγωγή του video clip.

Μετά την ολική μεταμόρφωση σε ζόμπι, σειρά παίρνει η σκηνή του «βουνού με τις Taylor», όπως την αποκαλεί η pop star. Στο video clip, παρακολουθούμε τις παλιές εκδοχές της Taylor Swift να σκαρφαλώνουν κάτω από από τα πόδια της και να παλεύουν. Όπως αποδεικνύεται, τα συγκεκριμένα πλάνα έγιναν πραγματικότητα χάρη σε μία ορδή από «κλώνους» της Taylor Swift.

Η συνύπαρξη μαζί τους ήταν αρκετά περίεργη εμπειρία για την Αμερικανίδα:

«Το να τις βλέπω όλες μαζί είναι το πιο περίεργο συναίσθημα, αλλά είναι φοβερό, είναι συναρπαστικό. Είναι σαν (να σκεφτόμουν) “Ω, αυτή είναι μία φάση που πέρασα όταν ήμουν δεκαέξι”, εάν ένα κορίτσι φορούσε αυτό που έμοιαζε ακριβώς με εμένα. Περάσαμε πολύ καλά, συζητήσαμε όλες για τη ζωή. Αυτό φαίνεται παράξενο», σχολιάζει η Taylor Swift.

Η θεωρία

Παρ’ όλα αυτά, η συνολική διάρκεια του βίντεο του 7:03 λεπτά και η πραγματική διάρκεια των παρασκηνίων είναι μόνο 2:47 λεπτά. Από εκείνο το σημείο και έως το τέλος, αρχίζει να παίζει ολόκληρο το κανονικό video clip του «Look What You Made Me Do».

Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία απλή διευκόλυνση του θεατή. Κάποιος μόλις παρακολούθησε μία παρασκηνιακή ματιά σε ένα μουσικό βίντεο και έτσι τώρα μπορεί να απολαύσει το βίντεο οπλισμένος με νέο πλαίσιο. Με άλλα λόγια, ένα κλικ λιγότερο.

Όμως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, κάτι πολύ πιο σημαντικό από την διευκόλυνση του θεατή: Η θέση στο chart.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, οι αναπαραγωγές στο YouTube υπολογίζονται ως streams που ενσωματώνονται στα δεδομένα που καθορίζουν την εβδομαδιαία κατάταξη στο αμερικανικό «Billboard Hot 100». Το «Look What You Made Me Do» βρίσκεται στην κορυφή εδώ και τρεις εβδομάδες, αλλά η θέση του δεν είναι ασφαλής, καθώς απειλείται κατά κύριο λόγο από το «Bodak Yellow» της Cardi B.

Με τη συγκεκριμένη τακτική, λοιπόν, της παρεμβολής του επίσημου video clip στα παρασκήνια, το «Look What You Made Me Do» θα ήταν δυνατόν να έχει την απαραίτητη ενίσχυση για να παραμείνει επί τέταρτη εβδομάδα στο Νο1.