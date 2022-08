Η Taylor Swift και ο Kendrick Lamar έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Όσκαρ 2023

Το «All Too Well: A Short Film» της Taylor Swift και το «We Cry Together» του Kendrick Lamar μπαίνουν στην κούρσα των Βραβείων Όσκαρ.

Οι ταινίες μικρού μήκους τόσο της Taylor Swift όσο και του Kendrick Lamar πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας Ζωντανής Δράσης Μικρού Μήκους των Βραβείων Όσκαρ

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το «All Too Well: A Short Film» της Taylor Swift, σε σενάριο και σκηνοθεσία της τραγουδίστριας, έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Όσκαρ επειδή προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2021 στον κινηματογράφο «AMC Lincoln Square» της Νέας Υόρκης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας Ζωντανής Δράσης Μικρού Μήκους στα Βραβεία Όσκαρ του 2023 έχουν όσες ταινίες προβλήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Kendrick Lamar κέρδισε το δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία όταν αθόρυβα πραγματοποίησε στο «Laemmle Royal Theater» του Λος Άντζελες, τον Ιούνιο, την προβολή ενός εξάλεπτου βίντεο για το τραγούδι «We Cry Together» από το άλμπουμ του «Mr. Morale and The Big Steppers», στο οποίο συμμετείχε η ηθοποιός Taylour Paige.

Το The Hollywood Reporter γράφει ότι το βίντεο για το «We Cry Together», στο οποίο πρωταγωνιστούσαν ο Kendrick Lamar και η Taylour Paige, προβαλλόταν μόνο μία φορά την ημέρα κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας.

Σε κάθε προβολή παρευρέθηκαν σε μεγάλο βαθμό φίλοι και συγγενείς του ράπερ, αν και επετράπη η είσοδος σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό θαυμαστών, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνά τους πριν από την έναρξη.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη πότε θα κυκλοφορήσει για το ευρύ κοινό το «We Cry Together».

Παρόλο που τόσο το «All Too Well» της Taylor Swift όσο και το «We Cry Together» του Kendrick Lamar έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κερδίσουν μια υποψηφιότητα στην κατηγορία.

Στις κατηγορίες ταινιών μικρού μήκους των Βραβείων Όσκαρ επικρατούσαν επί μακρόν οι ταινίες μικρού μήκους που είχαν διάρκεια μικρότερη των 40 λεπτών και είχαν προβληθεί ελάχιστα σε κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Αυτή η εικόνα άλλαξε στις πρόσφατες τελετές απονομής των βραβείων με την παρουσία μεγάλων αστέρων.

Ο αείμνηστος Kobe Bryant κέρδισε το 2018 το Όσκαρ της Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους με «Dear Basketball» και τον Riz Ahmed να κερδίζει το 2022 το Όσκαρ για την Καλύτερη Ταινία Ζωντανής Δράσης Μικρού Μήκους με το «The Long Goodbye».

Όταν η Taylor Swift παρουσίασε το «All Too Well: A Short Film» τον περασμένο Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca, δήλωσε: «Αυτό δεν είναι ένα μουσικό βίντεο. Προσεγγίσαμε τα πάντα με διαφορετικό τρόπο».

Παρόλο που η Taylor Swift τραγούδησε την αρχική εκτέλεση του «All Too Well» στα Grammy του 2014, η δεκάλεπτη έκδοση του single έχει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία Grammy του 2023, καθώς είναι τεχνικά «νέα ηχογράφηση».