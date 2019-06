Η διαμάχη κατέληξε σε φιλία.

Η πολυσυζητημένη κόντρα της Taylor Swift με την Katy Perry ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

Οι δύο αστέρες της pop είχαν απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια με την πολύκροτη διαμάχη τους, όμως εδώ και ένα χρόνο έχουν κάνει και εξακολουθούν να κάνουν σημαντικά βήματα για την αποκατάσταση των σχέσεών τους.

Η πρώτη κίνηση φιλίας πραγματοποιήθηκε όταν η Katy Perry έστειλε στην Taylor Swift ένα συμβολικό δώρο και μία ευχετήρια κάρτα με αφορμή την έναρξη της περιοδείας «Reputation Stadium» το Μάιο του 2018.

Οι δύο τραγουδίστριες έχουν αφήσει πίσω τους όσα τους χώριζαν και αυτή τη φορά φαίνεται ότι βάζουν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας φιλίας.

Η Katy Perry δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μία πιατέλα που περιέχει cookies και το μήνυμα «ειρήνη επιτέλους» γραμμένο με γλάσο, αλλά και δύο σύμβολα της ειρήνης, κάνοντας tag την Taylor Swift.

«Feels good», έγραψε στη λεζάντα η 34χρονη τραγουδίστρια ενώ η 29χρονη συνάδελφός της απάντησε με 13 (ο τυχερός της αριθμός) emoji με καρδιές.

Η Katy Perry έβαλε επίσης ως τοποθεσία στη φωτογραφία το μέρος «Ας γίνουμε φίλοι», μία αναφορά που δείχνει χαρακτηριστικά τη διάθεση των δύο γυναικών.

Η φωτογραφία έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο likes μέσα σε λίγες μόνο ώρες και έχει κατακλυστεί από σχόλια.

Τα cookies φτιάχτηκαν προφανώς από την Taylor Swift, η οποία φημίζεται για τις ικανότητές της στη μαγειρική, εκτός από τη μουσική και τη δημιουργία τραγουδιών.

Συγκρίνοντας τη φωτογραφία που ανάρτησε Katy Perry με διάφορες φωτογραφίες από το παρελθόν, ορισμένοι δαιμόνιοι χρήστες του Twitter κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο Αμερικανίδες τραγουδίστριες ίσως συναντήθηκαν στο σπίτι της Taylor.

.@KatyPerry appears to be in @TaylorSwift13's kitchen, based on the photo she just posted on Instagram. 😱 pic.twitter.com/ul9JO0Ou4S — Katy Perry Press (@katyperrypress) June 12, 2019

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στις σχέσεις τους;

Πολλοί θαυμαστές τους έχουν ήδη αρχίσει να ζητούν μία δισκογραφική συνύπαρξη που θα ταρακουνήσει τη μουσική βιομηχανία, εξαιτίας του μεγέθους των δύο pop stars και της προϊστορίας τους.