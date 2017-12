Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στη διαβόητη κόντρα της Taylor Swift με την Katy Perry.

Όχι, οι δύο αστέρες της pop δε διασταύρωσαν τα ξίφη τους για ακόμα μία φορά, αλλά το αντίθετο. Οι δύο διάσημες τραγουδίστριες λένε… «End Game» στην αντιπαράθεση που έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και έχει διχάσει το κοινό!

Όπως έγινε γνωστό, η Taylor Swift γυρίζει αυτές τις ημέρες το video clip που θα δώσει εικόνα στο «End Game», μία συνεργασία με τον Ed Sheeran και τον Future που αποτελεί το επόμενο single από το «reputation».

Η βιντεοσκόπηση έλαβε χώρα στο Μαϊάμι και ειδικότερα επάνω σε ένα πολυτελές γιοτ. Οι φωτογράφοι που βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής εξασφάλισαν παρασκηνιακό υλικό, από το οποίο προκύπτει μία εντελώς απροσδόκητη και αναπάντεχη πληροφορία.

Εάν κοιτάξετε προσεχτικά, μία από τις χορεύτριες που είναι πίσω από την Taylor Swift μοιάζει εκπληκτικά με την Katy Perry. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η 33χρονη Αμερικανίδα ήταν στην πόλη του Μαϊάμι την ίδια ακριβώς ημέρα, έχοντας προγραμματισμένη συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας «Witness: The Tour», τότε οι αμφιβολίες εξανεμίζονται.

Η διαμάχη των δύο pop stars άρχισε με αφορμή τρεις χορεύτριες που εγκατέλειψαν την περιοδεία της Taylor Swift για να ακολουθήσουν την Katy Perry. Ύστερα από πολλά επεισόδια, ο κύκλος της αντιπαλότητας φέρεται ότι κλείνει όπως ξεκίνησε.

here’s the video It really looks like katy and if it’s not her what tf is Taylor up to then… pic.twitter.com/elEcz9qOv7

— SHΛY (@katysliltoe) 21 Δεκεμβρίου 2017