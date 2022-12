Taylor Swift: Κατέληξε σε διακανονισμό της αγωγής για το «Shake It Off»

Η αγωγή επρόκειτο να παραπεμφθεί σε δίκη τον Ιανουάριο.

Η Taylor Swift κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό της πενταετούς αγωγής περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων που την κατηγορούσε ότι αντέγραψε τους στίχους του «Shake It Off» από ένα παλαιότερο τραγούδι, επιλύοντας μία από τις μεγαλύτερες νομικές μάχες της μουσικής βιομηχανίας χωρίς την αποκορύφωση μίας δίκης ή μίας δικαστικής απόφασης.

Σε μία κοινή δήλωση που υποβλήθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, οι δικηγόροι τόσο της Taylor Swift όσο και των κατηγόρων της – των τραγουδοποιών Sean Hall και Nathan Butler – ζήτησαν από τον δικαστή να διατάξει «την απόρριψη της παρούσας αγωγής στο σύνολό της». Πριν από την επίτευξη της συμφωνίας, η δίκη είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο.

Στην αίτησή τους δεν περιλαμβάνονται οι όροι του διακανονισμού, όπως για παράδειγμα αν θα παραχωρηθεί χρηματική αποζημίωση στους δύο δημιουργός ή αν θα προστεθούν τα ονόματά τους στους δημιουργούς του «Shake It Off».

Με αυτή τη συμφωνία μπαίνει ένα απρόσμενο τέλος σε μία πολύκροτη δικαστική υπόθεση που έμοιαζε να οδεύει προς την επόμενη απόφαση – ορόσημο για τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα της μουσικής.

Μετά τις νομικές μάχες για το «Blurred Lines» του Robin Thicke και το «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin, η αγωγή κατά της Taylor Swift έθεσε θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τα όρια της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι οι μηνυτές της προσπαθούσαν να «εξαπατήσουν το κοινό κτήμα» μονοπωλώντας βασικές στιχουργικές φράσεις.

Οι Hall και Butler υπέβαλαν για πρώτη φορά την αγωγή εναντιόν της Taylor Swift το μακρινό 2017, υποστηρίζοντας ότι η pop star έκλεψε τους στίχους του «Shake It Off» από το «Playas Gon’ Play», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε από το R& B γυναικείο συγκρότημα 3LW το 2001.

Αυτή δεν ήταν μία αμελητέα κατηγορία, δεδομένου του εν λόγω τραγουδιού: Το «Shake It Off» ήταν υποψήφιο για τρία βραβεία Grammy και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Στο τραγούδι των Hall και Butler, οι στίχοι ανέφεραν «playas, they gonna play, and haters, they gonna hate», ενώ στο τραγούδι της η Taylor Swift τραγουδάει: «’Cause the players gonna play, play, play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, hate, hate». Στην αγωγή του, το δίδυμο δήλωσε ότι οι στίχοι της Taylor Swift ήταν ξεκάθαρα αντιγραμμένοι από το δικό τους τραγούδι.

Τα επόμενα χρόνια, οι δικηγόροι της Taylor Swift προσπαθούσαν επανειλημμένα να απορριφθεί η αγωγή από το δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι ένα σύντομο απόσπασμα στίχων για τους «players» και τους «haters» δεν ήταν αρκετά δημιουργικό ή μοναδικό ώστε να καλύπτεται από τη νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Επικαλέστηκαν περισσότερα από δώδεκα προηγούμενα τραγούδια που είχαν χρησιμοποιήσει παρόμοιες φράσεις, όπως το «Playa Hater» του The Notorious B.I.G από το 1997 και το «Don’t Hate The Player» του Ice-T από το 1999.

Η Taylor Swift κέρδισε αρχικά την απόρριψη της αγωγής για τους λόγους αυτούς το 2018, με έναν ομοσπονδιακό δικαστή να αποφαίνεται ότι οι στίχοι των Hall και Butler δεν προστατεύονταν από πνευματικά δικαιώματα, επειδή η δημοφιλής κουλτούρα το 2001 είχε «διαποτιστεί σε μεγάλο βαθμό από τις έννοιες των “players”, των “haters” και των “player haters”».

Αλλά ένα εφετείο αργότερα ακύρωσε αυτή την απόφαση και ένας δικαστής έκρινε πέρυσι ότι η αγωγή έπρεπε να προχωρήσει σε δίκη σε ορκωτό δικαστήριο.

«Παρόλο που υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των δύο έργων, υπάρχουν επίσης σημαντικές ομοιότητες στη χρήση λέξεων και στην αλληλουχία/δομή», έγραψε τότε ο δικαστής.

Πιο πρόσφατα, η νομική ομάδα της Taylor Swift ζήτησε και πάλι από τον δικαστή να απορρίψει την αγωγή, προβάλλοντας αυτή τη φορά ένα νέο επιχείρημα: Ότι στα έγγραφα που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης αποκαλύφθηκε ότι οι Hall και Butler είχαν υπογράψει οικειοθελώς ότι δεν είχαν δικαίωμα να καταθέσουν την αγωγή.

Τον Αύγουστο, οι δικηγόροι της Taylor Swift δήλωσαν ότι τα έγγραφα απέδειξαν ότι οι Hall και Butler είχαν παραχωρήσει στους μουσικούς εκδότες τους τα αποκλειστικά δικαιώματα για να ασκήσουν αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το τραγούδι, το οποίο σημαίνει ότι δεν είχαν τη νομική δυνατότητα να το πράξουν οι ίδιοι.

Οι δικηγόροι της τραγουδίστρια είπαν ότι οι δύο δημιουργοί είχαν μάλιστα στείλει email στους εκδότες τους – Sony Music Publishing και Universal Music Publishing Group, αντίστοιχα – ζητώντας την άδεια να ασκήσουν αγωγή, αλλά και οι δύο εταιρείες απάντησαν αρνητικά στο αίτημά τους.

«Αφού οι μουσικοί εκδότες τους αρνήθηκαν να παραχωρήσουν στους ενάγοντες την αξίωση που διεκδικούν στην παρούσα αγωγή, ο μάνατζέρ τους άσκησε ανεπιτυχώς πιέσεις σε έναν βουλευτή των Ηνωμένων Πολιτειών για να παρέμβει μία υποεπιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων», ισχυρίστηκαν οι δικηγόροι της Taylor Swift στην κατάθεση.

Αυτή η προσφυγή εκκρεμούσε ακόμη όταν κατατέθηκε ο διακανονισμός της Δευτέρας.