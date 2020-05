Η Taylor Swift κατακεραυνώνει τον Donald Trump για τις προκλητικές δηλώσεις του σχετικά με τις αναταραχές στη Μινεάπολις των ΗΠΑ.

Η μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα φλέγεται επί τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, παρασύροντας και άλλες αμερικανικές πόλεις στο κύμα των εξεγέρσεων, εξαιτίας της απερίφραστα καταδικαστέας δολοφονίας του Αφροαμερικανικού George Floyd κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος.

Κατά την προσφιλή συνήθειά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε τα τεκταινόμενα μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Δεν αντέχω να κάθομαι και βλέπω αυτό να συμβαίνει σε μια μεγάλη Αμερικανική Πόλη, τη Μινεάπολις. Ολική έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος ριζοσπαστικός αριστερός δήμαρχος Jacob Frey θα αναλάβει δράση και θα φέρει την πόλη υπό έλεγχο ή θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα ολοκληρώσω τη δουλειά σωστά», έγραψε ο Donald Trump.

«Αυτοί οι κακοποιοί ατιμούν τη μνήμη του George Floyd και δεν θα το αφήσω να συμβεί αυτό. Μόλις μίλησα με τον Κυβερνήτη Tim Walz και του είπα ότι ο στρατός είναι μαζί του. Οποιαδήποτε δυσκολία και θα αναλάβουμε τον έλεγχο, αλλά, όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, αρχίζουν οι πυροβολισμοί. Ευχαριστώ!», πρόσθεσε, παίρνοντας ανοιχτά θέση υπέρ της βίας.

Το Twitter αντέδρασε στο tweet του προέδρου προσθέτοντας μια ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο του μηνύματος παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας σχετικά με τον εγκωμιασμό πράξεων βίας, ωστόσο έκρινε ότι το tweet μπορεί να παραμείνει προσβάσιμο για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020