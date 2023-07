Taylor Swift: Ισοφάρισε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ των Beatles

Η Taylor Swift είναι ο πρώτος καλλιτέχνης μετά τους Beatles που έχει singles από τρία διαφορετικά άλμπουμ του στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Η Taylor Swift μονοπωλεί το Billboard Hot 100 με τα 22 τραγούδια από το νέο άλμπουμ της «Speak Now (Taylor’s Version)» να εμφανίζονται όλα στο chart αυτήν την εβδομάδα.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στο Top 10 βρίσκονται αυτή την εβδομάδα τρία singles από τρία διαφορετικά άλμπουμ της Taylor Swift.

Το «I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault)» από το «Speak Now» οδηγεί την κούρσα στο Νο 5, ενώ ακολουθούν το «Cruel Summer» από το «Lover» στο Νο 9 και το «Karma» από το «Midnights» στο Νο 10.

Η Taylor Swift συγκαταλέγεται μαζί με τους Beatles στους μοναδικούς καλλιτέχνες που είχαν ποτέ ταυτόχρονα στο Top 10 singles από τρία διαφορετικά άλμπουμ τους, σύμφωνα με το Billboard.

Οι Beatles αρχικά σημείωσαν το ρεκόρ το 1964 με το «I Want To Hold Your Hand» στο Νο. 1, το «She Loves You» στο Νο. 2 και το «Please Please Me» στο Νο. 6.

Η μέθοδος του Billboard για την καταμέτρηση των charts έχει αλλάξει ριζικά από τότε που οι Beatles πέτυχαν για πρώτη φορά αυτό το ορόσημο.

Με τα σημερινά δεδομένα, το «I Can See You» κυριαρχεί με την εμβέλειά του στις υπηρεσίες streaming, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 25 εκατομμύρια αναπαραγωγές στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Εν τω μεταξύ, το «Cruel Summer» και το «Karma» με τη συμμετοχή της Ice Spice διατηρούν ισχυρή παρουσία στο Billboard Hot 100 με τη ραδιοφωνική παρουσία τους.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)», η νέα ηχογράφηση του άλμπουμ «Speak Now» της Taylor Swift, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 με τις υψηλότερες πωλήσεις για οποιαδήποτε κυκλοφορία μέχρι στιγμής φέτος.

Εκτός από τραγούδια από το «Speak Now (Taylor’s Version)», στο Top 20 του Hot 100 βρίσκονται πρόσφατες κυκλοφορίες της Taylor Swift, όπως το «Anti-Hero» από το «Midnights». Κατά τη διάρκεια της καριέρας της Taylor Swift συνολικά 42 singles της εμφανίστηκαν στο Top 20 του Hot 100.

Με τα 22 τραγούδια του «Speak Now (Taylor’s Version)», συνολικά 212 τραγούδια της Taylor Swift έχουν κάνει είσοδο στο Billboard Hot 100.

Η Taylor Swift ξεπερνάει το καστ της σειράς «Glee» στη δεύτερη θέση της λίστας με τους καλλιτέχνες με τα περισσότερα τραγούδια στο Hot 100 και βρίσκεται μόνο πίσω από τον Drake (296 τραγούδια).

Επίσης, η Taylor Swift αυξάνει το σύνολο της καριέρας της σε 26 επιτυχίες στο Top 5 (πέμπτη καλύτερη επίδοση), 42 επιτυχίες στο Top 10 (δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά τον Drake), 73 επιτυχίες στο Top 20 (επίσης δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά τον Drake) και 119 εμφανίσεις στο Top 40 (επίσης δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά τον Drake).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η έκτη φορά που ένας καλλιτέχνης έχει τουλάχιστον 25 τραγούδια στο Hot 100 την ίδια εβδομάδα.

Η Taylor Swift σημείωσε προσωπικό ρεκόρ με 26 τραγούδια στο Billboard Hot 100 μετά την κυκλοφορία του «Red (Taylor’s Version)» τον Νοέμβριο του 2021. Ο Morgan Wallen έχει το ρεκόρ για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα τραγούδια στο Hot 100 σε μια εβδομάδα από τον Μάρτιο, όταν έκαναν ντεμπούτο στο chart και τα 36 τραγούδια από το άλμπουμ του «One Thing At A Time».