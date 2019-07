Η Taylor Swift είναι η καλύτερα αμειβόμενη διασημότητα και την ακολουθούν από κοντά δύο μέλη της ευρύτερης οικογένειας Kardashian, η σταρ του τηλεριάλιτι που στράφηκε στα καλλυντικά, Kylie Jenner και ο ράπερ Kanye West.

Ο ετήσιος κατάλογος του «Forbes» με τις 100 πλουσιότερες διασημότητες περιλαμβάνει τους άσσους του ποδοσφαίρου Lionel Messi, Cristiano Ronaldo και Neymar μεταξύ των 10 πρώτων, μαζί με τον Βρετανό τραγουδιστή και συνθέτη Ed Sheeran και το ροκ συγκρότημα της δεκαετίας του 1970 The Eagles που άρχισε μια νέα περιοδεία το 2018.

O Kanye West, σύζυγος της Kim Kardashian, επανήλθε στον κατάλογο έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας. Το περιοδικό «Forbes» εκτιμά τα προ φόρων κέρδη του σε 150 εκατομμύρια δολάρια, χάρη κυρίως στη δημοφιλή σειρά αθλητικών παπουτσιών «Yeezy» που έχει, και τον κατατάσσει στην τρίτη θέση. Η Kim Kardashian καταλαμβάνει την 26η θέση του καταλόγου.

Η Taylor Swift, μετά την επιτυχία του δίσκου της «reputation» και της ομώνυμης περιοδείας της το 2018, κέρδισε 185 εκατομμύρια δολάρια και μαζί με αυτά και την πρωτιά στον κατάλογο. Η 29χρονη pop star ήταν επίσης πρώτη στον κατάλογο «Forbes» το 2016 λόγω των μεγάλων πωλήσεων του άλμπουμ της «1989» και της ομότιτλης περιοδείας της.

