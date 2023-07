Taylor Swift: Με τον Taylor Lautner και την Joey King στο video του «I Can See You»

Η Taylor Swift συναντά ξανά τον Taylor Lautner και την Joey King.

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το music video για το νέο «From The Vault» τραγούδι «I Can See You (Taylor’s Version)» από το «Speak Now (Taylor’s Version)».

Η αστέρας της pop παρουσίασε το music video κατά τη διάρκεια συναυλίας της περιοδείας της «The Eras Tour» στο Arrowhead Stadium στο Kansas City το βράδυ της Παρασκευής 7 Ιουλίου, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία της νέας ηχογράφησης του «Speak Now».

Στο μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε η ίδια η Taylor Swift και μπορείτε να το δείτε παρακάτω – πρωταγωνιστούν η Joey King, η Presley Cash και ο Taylor Lautner, με τον οποίο η τραγουδίστρια είχε σχέση στο παρελθόν και ήταν το θέμα της επιτυχίας της «Back To December».

Διαφήμιση

Τα γυρίσματα για το music video του «I Can See You (Taylor’s Version)» πραγματοποιήθηκαν στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές του Απριλίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου.

«Λοιπόν. Μετρούσα αντίστροφα εδώ και μήνες και τελικά το βίντεο του “I Can See You” κυκλοφόρησε. Έγραψα αυτό το βίντεο πριν από ένα χρόνο και ήθελα πραγματικά να αναπαραστήσω συμβολικά το πώς ένιωσα για το γεγονός ότι οι θαυμαστές με βοηθούσαν να διεκδικήσω τη μουσική μου», εξήγησε Taylor Swift σε ανάρτησή της στα social media.

«Ήθελα να πρωταγωνιστήσουν οι Joey King, Taylor Lautner και Presley Cash. Οι Joey και Presley είχαν παίξει στο βίντεο για το “Mean” όταν ήταν 9 και 13 ετών και επέστρεψαν και είναι τόσο απίστευτα σκληροί!», συνέχισε.

«Ο Taytay είναι απίστευτος (δεν είχε κασκαντέρ!) και ένα μπράβο στην Tay Lautner που ήταν τόσο φοβερή και ήρθε να κάνουμε παρέα στα γυρίσματα. Η ιστορία τριών Taylor», έγραψε, αναφερόμενη στη σύζυγο του Taylor Lautner, που ονομάζεται επίσης Taylor.

«Πάντα ήθελα να σκηνοθετήσω σκηνές μάχης/μια ιστορία ληστείας και πέρασα τον πιο απίστευτο χρόνο σχεδιάζοντάς το με τον καταπληκτικό διευθυντή φωτογραφίας Jonathan Sela. Είμαι τόσο υπερήφανος γι’ αυτό», κατέληξε.

Η Taylor Swift ανακοίνωσε το «Speak Now (Taylor’s Version)» κατά τη διάρκεια της στάσης της περιοδείας της «The Eras Tour» στο Νάσβιλ τον Μάιο.

Είναι το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφορεί στην προσπάθειά της να ηχογραφήσει ξανά το μεγαλύτερο μέρος της παλαιότερης δισκογραφίας της προκειμένου να ανακτήσει τον έλεγχο της μουσικής της, μετά το «Fearless (Taylor’s Version)» και το «Red (Taylor’s Version)» το 2021.