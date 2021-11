Η Taylor Swift κυκλοφορεί το video για το «I Bet You Think About Me» από το «Red (Taylor’s Version)»

Το νέο music video της Taylor Swift σκηνοθέτησε η Blake Lively.

Η Taylor Swift συνεχίζει να επεκτείνει το σύμπαν του «Red».

Η αστέρας της pop κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το «I Bet You Think About Me» ένα από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο «Red (Taylor’s Version)», τη νέα ηχογράφηση του άλμπουμ της «Red» (2012).

Στο «I Bet You Think About Me» συμμετέχει ο Chris Stapleton, ο οποίος δεν εμφανίζεται στο βίντεο.

Το μουσικό βίντεο για το τραγούδι σκηνοθέτησε η στενή φίλη της Taylor Swift, η ηθοποιός Blake Lively, στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της, με τους δύο γυναίκες να συνυπογράφουν το σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η τραγουδίστρια παρεισφρέει στο γάμος ενός άντρα.

Ο πρωταγωνιστής, Miles Teller («Whiplash»), κάνει πρόβα τους όρκους του στο μπάνιο μαζί με τους κουμπάρους του, όταν ξαφνιάζεται από το όραμα της Taylor Swift που εμφανίζεται στον καθρέφτη.

Στη συνέχεια η Taylor Swift σπέρνει τον όλεθρο στην υποτιθέμενη καλύτερη ημέρα της ζωής του.

Αρπάζει με τα χέρια της ένα κομμάτι από τη γαμήλια τούρτα του ζευγαριού, βγάζει λόγο μπροστά στους νεόνυμφους και σε όλους τους φίλους τους, εμφανίζεται μπροστά στον Teller με νυφικό φόρεμα, κάνοντάς τον να σκεφτεί τη ζωή που θα μπορούσε να είχε ζήσει μαζί της, εμφανώς μετανιωμένος για όλες τις αποφάσεις που έχει πάρει.

«Αλλά τώρα που τελειώσαμε και τελείωσε, στοιχηματίζω ότι είναι δύσκολο να το πιστέψεις / Ότι αποδείχτηκε πως είναι πιο δύσκολο να με ξεχάσεις απ’ ό, τι ήταν να φύγω / Και στοιχηματίζω ότι με σκέφτεσαι / Στοιχηματίζω ότι με σκέφτεσαι, ναι», τραγουδάει η Taylor Swift προς το τέλος του βίντεο.

Το «I Bet You Think About Me» είναι το δεύτερο μουσικό βίντεο που κυκλοφορεί η Taylor Swift για το άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)».

Το Σαββατοκύριακο έκανε πρεμιέρα μία ταινία μικρού μήκους για τη δεκάλεπτη έκδοση του αγαπημένου τραγουδιού «All Too Well» με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Dylan O’Brien και Sadie Sink.

Στο βίντεο για το «I Bet You Think About Me», μάλιστα, εμφανίζεται σε ανύποπτο χρόνο το περίφημο κασκόλ που αναφέρεται στο «All Too Well».