Taylor Swift, Harry Styles, BTS και άλλοι δωρίζουν αντικείμενα για τη φιλανθρωπική δημοπρασία των Grammy

Τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.

Η φιλανθρωπική δημοπρασία του οίκου Julien’s Auctions για τα Βραβεία Grammy έχει συγκεντρώσει δεκάδες μουσικά αναμνηστικά αντικείμενα, από κιθάρες υπογεγραμμένες από την Taylor Swift, τον Harry Styles και τους Fleetwood Mac μέχρι τα ρούχα με τα οποία φωτογραφήθηκε ο J-Hope των BTS για το άλμπουμ του και τα λευκά Nike Air Maxes του Eminem.

Τα έσοδα από τη φιλανθρωπική δημοπρασία θα διατεθούν υπέρ της MusiCares, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης της Ακαδημίας Ηχογράφησης που έχει ως στόχο την παροχή ανθρωπιστικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί ζωντανά στην ιστοσελίδα της Julien’s Auctions την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου πριν από την τελετή απονομής των Βραβείων Grammy εκείνο το βράδυ.

Η Taylor Swift προσέφερε μια ακουστική κιθάρα Epiphone με θέμα το άλμπουμ της «Evermore», ενώ ο Harry Styles δώρισε μια μαύρη ηλεκτρική κιθάρα Fender Player Series Stratocaster του 2020, στην οποία αναγράφεται η φράση «Always Love». Για τη δημοπρασία έχουν επίσης αποκτηθεί κιθάρες υπογεγραμμένες από τον Bob Dylan (μια βαμμένη μαύρη ακουστική κιθάρα Epiphone) και την Joni Mitchell (μια ακουστική κιθάρα Gibson Hummingbird).

Θα προσφερθούν επίσης πίνακες των David Lee Roth, Rob Prior και Ronnie Wood. Τα πρωτότυπα έργα τέχνης περιλαμβάνουν πορτρέτα της Joni Mitchell (με τις δικές της πινελιές), του George Harrison και των Rolling Stones.

Εκτός από τα ρούχα με τα οποία φωτογραφήθηκε ο J-Hope των BTS για το άλμπουμ του «Jack In the Box», ο οίκος δημοπρασιών Julien’s Auctions θα δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν τα ρούχα από την εμφάνιση της Olivia Rodrigo στο φεστιβάλ «Glastonbury» το 2022, την εμφάνιση της Katy Perry στο «FIFA Live» και την εμφάνιση της Cher για τον εορτασμό του Gay and Lesbian Mardi Gras το 2018 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Στα υπόλοιπα αντικείμενα που θα βγουν σε δημοπρασία περιλαμβάνονται περισσότερα υπογεγραμμένα όργανα, δίσκοι, χειρόγραφοι στίχοι και άλλα που έχουν δωρίσει οι Snoop Dogg, Barbra Streisand, Daft Punk, Depeche Mode, Don Felder, Elton John, Jimmy Buffett, Joe Perry, Jon Batiste, Lenny Kravitz, Miranda Lambert, Ozzy Osbourne, Paul McCartney και Ringo Starr, Robert Plant, The Rolling Stones, Selena Gomez, Shaggy, Slash, Slipknot, Sting, Tom Petty, The Who και άλλους.

Τα αντικείμενα της έκθεσης θα είναι επισκέψιμα για το κοινό από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στον χώρο της Julien’s Auctions. Η αξία των αντικειμένων που θα διατεθούν στη δημοπρασία κυμαίνεται μεταξύ 600 και 20.000 δολαρίων το καθένα.

«Η Julien’s Auctions έχει την τιμή και το προνόμιο να συνεργάζεται και πάλι με την MusiCares στην ετήσια δημοπρασία φιλανθρωπικής αρωγής που προβάλλει την επείγουσα ανάγκη βοήθειας προς τη μουσική κοινότητα κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών», δήλωσε ο Martin Nolan, εκτελεστικός διευθυντής της Julien’s Auctions.

«Όλα τα μεγάλα ονόματα εκπροσωπούνται εδώ, από τον J-Hope των BTS και την Taylor Swift μέχρι τον Snoop Dogg και τον γιο του Cordell Broadus και τον Bob Dylan και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους καλλιτέχνες που προσέφεραν γενναιόδωρα αυτά τα μοναδικά αντικείμενα», συνέχισε.

«Αυτή η δημοπρασία είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για το κοινό να αποκτήσει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό κομμάτι από μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους της μουσικής όλων των εποχών, υποστηρίζοντας παράλληλα αυτόν τον σημαντικό σκοπό», τόνισε.

Η Laura Segura, εκτελεστική διευθύντρια του MusiCares, πρόσθεσε: «Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας με το Julien’s Auctions και για τη δέσμευσή τους να στηρίζουν όσους έχουν ανάγκη στη μουσική κοινότητα».

«Αυτή η σπουδαία δημοπρασία όχι μόνο δίνει στους θαυμαστές την ευκαιρία να αποκτήσουν καταπληκτικά κομμάτια της μουσικής ιστορίας, αλλά βοηθά επίσης το MusiCares να συνεχίσει να παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε μουσικούς, βοηθούς σκηνής, μάνατζερ, προσωπικό περιοδειών, μακιγιέρ και άλλους», υπογράμμισε.