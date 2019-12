Η Taylor Swift γιόρτασε επί σκηνής τα γενέθλιά της – Ευχές από Katy Perry, BTS και άλλους

Μαζί με χιλιάδες θαυμαστές της γιόρτασε η Taylor Swift στη σκηνή τα γενέθλιά της.

Η Taylor Swift γιόρτασε επί σκηνής τα 30ά γενέθλιά της, συμμετέχοντας στη χριστουγεννιάτικη συναυλία Jingle Ball 2019 του iHearRadio που διεξήχθη την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στο κατάμεστο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Η pop star ξεκίνησε την εμφάνισή της στον κατάλληλο τόνο, τραγουδώντας πρώτη φορά ζωντανά το νέο εορταστικό single «Christmas Tree Farm», το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες.

Αμέσως μετά στη σκηνή ανέβηκε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Elvis Duran, ο οποίος έφερε μαζί του μία γιγαντιαία τούρτα διακοσμημένη με τις τρεις γάτες της τραγουδίστριας και χριστουγεννιάτικα στολίδια, ενώ όλο το πλήθος στο γήπεδο τραγούδησε στην Taylor με μία φωνή το κλασικό «Happy Birthday».

Η επόμενη έκπληξη στην εορτάζουσα ήταν ένα ξεχωριστό βίντεο στο οποίο της εύχονται χρόνια πολλά διάσημοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Katy Perry, Camila Cabello, BTS, Niall Horan, 5 Seconds of Summer, Lizzo, Monsta X, Lauv, Why Don’t We, αλλά και προσωπικότητες όπως ο παρουσιαστής Ryan Searcrest και ο ηθοποιός Samuel L. Jackson.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Jingle Ball 2019, η Taylor Swift τραγούδησε αγαπημένες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων το «Blank Space» και μία acoustic εκδοχή του «Welcome To New York».

Η αστέρας της pop παρουσίασε επίσης τραγούδια από το νέο άλμπουμ της «Lover», όπως το ομότιτλο κομμάτι, το «ME!» και το «You Need To Calm Down».

Η Taylor Swift ολοκλήρωσε την εκπληκτική εμφάνισή της με το «Shake It Off».

