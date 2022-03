Η Taylor Swift εξηγεί γιατί επέλεξε τον Dylan O’Brien για την ταινία μικρού μήκους του «All Too Well»

Η Taylor Swift εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Dylan O’Brien για την ταινία μικρού μήκους της δεκάλεπτης έκδοσης του «All Too Well».

Ποιον θα επιλέξεις να υποδυθεί τον περιφρονητικό, χειριστικό και πολύ μεγάλο σε ηλικία για εσένα πρώην σύντροφό σου σε μια ταινία μικρού μήκους για ένα δεκάλεπτο τραγούδι για τον τραυματικό χωρισμό σας; Αν είσαι η Taylor Swift, η απάντηση είναι ο Dylan O’Brien, κάποιος που χαίρει εκτίμησης επειδή είναι ακριβώς το αντίθετο στην πραγματική ζωή.

Η Taylor Swift μίλησε εν συντομία για την απόφασή της να επιλέξει τον Dylan O’Brien για την ταινία μικρού μήκους για τη δεκάλεπτη έκδοση του «All Too Well» στο αφιέρωμα του «Bustle» στον ηθοποιό.

Η εκτεταμένη εκδοχή του «All Too Well» συμπεριλήφθηκε στο «Red (Taylor’s Version)», τη νέα ηχογράφηση του άλμπουμ «Red» της Taylor Swift του 2012, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021.

Το τραγούδι είναι τόσο καθολικά αγαπητό από τους θαυμαστές της, που η Taylor Swift

έγραψε και σκηνοθέτησε επίσης μια ταινία μικρού μήκους για να το συνοδεύσει, δίνοντας τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη Sadie Sink και στον Dylan O’Brien.

«Ο Dylan ήταν η πρώτη μου επιλογή για την ταινία μικρού μήκους του “All Too Well” επειδή έχει αυτή την ευελιξία που έψαχνα», δήλωσε η Taylor Swift στο «Bustle» μέσω email.

«Είχα δει τη δουλειά του και είχα ακούσει για εκείνον μόνο υπέροχα πράγματα ως άνθρωπο», συνέχισε.

«Τελικά θέλω να δουλεύω με ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν και το προσεγγίζουν με ενθουσιασμό, γιατί έτσι προσεγγίζω κι εγώ τη δημιουργία. Με εντυπωσίασε τελείως και νιώθω πραγματικά τυχερή που κέρδισα και έναν τόσο καλό φίλο από αυτή την εμπειρία», ανέφερε.

Σύμφωνα με το περιοδικό, το μήνυμα που έστειλε η Taylor Swift στον Dylan O’Brien για να τον προσκαλέσει να πρωταγωνιστήσει στο All Too Well ήταν «μήκους μυθιστορήματος». Ο ηθοποιός συμφώνησε για τον ρόλο – για τον οποίο οι θαυμαστές θεωρούν ότι έχει ως πρότυπο τον Jake Gyllenhaal – χωρίς δισταγμό, αναφέρει το «Bustle».

Με τη σειρά του, ο Dylan O’Brien περιέγραψε την εμπειρία της συνεργασίας με την Taylor Swift στα γυρίσματα του βίντεο για τη δεκάλεπτη έκδοση του «All Too Well», τα οποία πραγματοποιήθηκαν επί δύο ημέρες στη Νέα Υόρκη.

Ο 30χρονος ηθοποιός σημείωσε πόσο πρόθυμη ήταν η αστέρας της pop να αφήσει τον ίδιο και την Sadie Sink να συμβάλλουν με τις ιδέες τους στο εγχείρημα και αυτό οδήγησε στη στιγμή που ξεχωρίζει στην ταινία μικρού μήκους: όταν η μουσική σταματάει απότομα και οι δύπ ηθοποιοί έχουν έναν έντονο καυγά στην κουζίνα.

«Για κάποια που είναι τόσο σχολαστική, δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Dylan O’Brien.

«Όλα ήταν σχεδιασμένα να είναι σύμφωνα με τη μουσική. Αλλά μετά, όταν παίξαμε αυτή τη σκηνή με τον διάλογο, (η Taylor) αμέσως ήρθε και είπε: “Αυτό είναι. Θα το παίξω αυτό στο βίντεο”. Η αυτοπεποίθησή της να το αναγνωρίσει εκείνη τη στιγμή στο γύρισμα και να δεχτεί αυτό που φέραμε, δείχνει ότι είναι τόσο σίγουρη για τις σχέσεις και το ένστικτό της», σημείωσε.