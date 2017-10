Για ποιο λόγο έχει επιλέξει η Taylor Swift να αποστασιοποιηθεί από τα μέσα ενημέρωσης και τις δημόσιες εμφανίσεις;

Η Taylor Swift δεν έχει δώσει καμία συνέντευξη από την κυκλοφορία του «Look What You Made Me Do» και έπειτα.

Το τελευταίο διάστημα, η 27χρονη τραγουδίστρια δεν έχει φιλοξενηθεί ούτε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ούτε σε περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες και η επιλογή είναι ξεκάθαρα δική της.

Οι συνεργάτες της απορρίπτουν κάθε πρόταση που τους γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως είχε τονίσει το αμερικανικό «Rolling Stone», «το “reputation” είναι αιχμηρότερο στιχουργικά και πιο πολύπλοκο συναισθηματικά από το “1989”», προσθέτοντας ότι «μιλάει η μουσική της και θα συνεχίσει να μιλάει για εκείνη».

Με δεδομένη τη συγκεκριμένη πρόθεση, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνέντευξης. Η Taylor Swift εισέρχεται σε μία φάση της καριέρας της όπου ο τίτλος «superstar» θα είναι λίγος για να την ορίσει καλλιτεχνικά, αυτό ο δείχνει τουλάχιστον ο θόρυβος που έχει δημιουργήσει με την επάνοδό της.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Αμερικανίδα δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε δημόσιες εμφανίσεις ούτε την έχει εντοπίσει ο φωτογραφικός τον παπαράτσι. Θυμηθείτε, ότι έχει προσπαθήσει να αποφύγει τα ανεπιθύμητα φλας κρυμμένη σε… υπερμεγέθη βαλίτσα. Μόνη εξαίρεση ο πρόσφατος γάμος της καλύτερης φίλης της, Abigail, με την οποία γνωρίζεται από την ηλικία των 15 ετών.

Επί του παρόντος, δεν είναι τίποτα γνωστό για το άλμπουμ του «reputation», το οποίο κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου από την Big Machine Records σε παγκόσμια διανομή της Universal Music.

Ξέρουμε ότι ο δίσκος θα περιέχει 15 τραγούδια και ήδη έχουμε γευτεί δύο: Το σαρωτικό «Look What You Made Me Do» και το «…Ready For It?». Επιπλέον, το άλμπουμ θα διατεθεί σε ειδική έκδοση με τη συνοδεία ενός περιοδικού 72 σελίδων με φωτογραφίες, στίχους και άλλο αδημοσίευτο υλικό.

Απομένει περίπου ένας μήνας έως την άφιξη του «reputation» και η Taylor Swift εξακολουθεί να τηρεί στάση σιωπής και μυστηρίου. Φήμες υποστηρίζουν ότι θα ακολουθήσει ένα ακόμη τραγούδι πριν την επίσημη κυκλοφορία του έκτου δίσκου της, όμως όλα παραμένουν σε επίπεδο εικασιών.

Το «reputation» αφορά τη σχέση της Taylor Swift με τα μέσα ενημέρωσης και τον Τύπο, όπως υποδηλώνει το εξώφυλλο, όπου το όνομα της τραγουδίστριας εμφανίζεται γραμμένο 899 φορές ως τίτλος, επικεφαλίδα και κείμενο σε έντυπο.