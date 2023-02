Η Taylor Swift φόρεσε κοσμήματα αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων στα Grammy 2023

Η Taylor Swift «έκανε όλο το μέρος να λάμπει», όπως τραγουδά και στο «Bejweled».

Η Taylor Swift μαγνήτισε όλα τα βλέμματα στα Βραβεία Grammy 2023 το βράδυ της Κυριακής, καθώς έλαμπε με ένα ακριβό σετ κοσμημάτων Lorraine Schwartz που φέρεται να κόστισε σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια.

Η αστέρας της pop έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των βραβείων φορώντας ένα midnight blue σύνολο Robert Cavalli που ήταν διακοσμημένο με κοσμήματα και αποτελούσε μια εμφανή αναφορά στο τελευταίο άλμπουμ της «Midnights».

Ωστόσο, τα σκουλαρίκια της Taylor Swift ήταν το πιο ξεχωριστό κομμάτι του look.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Lorraine Schwartz, τα εντυπωσιακά κρεμαστά σκουλαρίκια της 33χρονης τραγουδίστριας διαθέτουν πάνω από 136 καράτια φυσικών μωβ ζαφειριών. τουρμαλίνης από την Paraíba της Βραζιλίας και διαμαντιών.

Η Taylor Swift συνδύασε την εκθαμβωτική εμφάνισή της με δαχτυλίδια της με ζαφείρια και διαμάντια και έδειχνε απαστράπτουσα από την πρώτη σειρά της τελετής απονομής των Βραβείων Grammy 2023 στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.

Δυστυχώς για τους θαυμαστές που μπορεί να θέλουν να αντιγράψουν την εμφάνιση της Taylor Swift στα Grammy, τα κοσμήματα φαίνεται ότι φτιάχτηκαν κατά παραγγελία για την τραγουδίστρια, αφού δεν είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Lorraine Schwartz.

Αυτό δεν ήταν το μόνο λαμπερό απόκτημα της Taylor Swift από τα Grammy. Η ταινία μικρού μήκους «All Too Well: The Short Film», σε σκηνοθεσία της ίδιας της τραγουδίστριας, κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Η Taylor Swift έγινε ο πρώτος και μοναδικός καλλιτέχνης που κερδίζει το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο έχοντας σκηνοθετήσει αποκλειστικά μόνος του ένα δικό του μουσικό βίντεο.

Αν και δεν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο στην τελετή που έλαβε χώρα στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες πριν την κύρια βραδιά των Grammy, στη σκηνή ανέβηκε εκ μέρους της ο συμπαραγωγός του βίντεο, Saul Germaine, ο οποίος ευχαρίστησε την Taylor Swift και τους πρωταγωνιστές της ταινίας μικρού μήκους για το «All Too Well», τη Sadie Sink και τον Dylan O’Brien.

Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που η Taylor Swift σημειώνει ρεκόρ στα Βραβεία Grammy.

Το 2021, έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που κέρδισε τρεις φορές το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς με τη νίκη της για το «Folklore». Προηγουμένως είχε λάβει το βραβείο για το «Fearless» και το «1989».