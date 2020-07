Taylor Swift: Το μαγευτικό άλμπουμ «folklore» κυκλοφορεί – Ακούστε το

Το άλμπουμ – έκπληξη της Taylor Swift μόλις κυκλοφόρησε.

Η Taylor Swift αιφνιδίασε το κοινό ανακοινώνοντας πριν από μερικές ώρες την κυκλοφορία του όγδοου προσωπικού άλμπουμ της, «folklore», ωστόσο ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της κινείται σε indie folk ύφος, όπως δηλώνει και ο τίτλος της.

Η 30χρονη τραγουδίστρια είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Αφού ξεκίνησε την καριέρα της από την country μουσική σε νεαρή ηλικία, μεταπήδησε έπειτα στην pop για να αναδειχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες pop stars στα χρονικά.

Παρότι έχει καταθέσει από νωρίς τα διαπιστευτήριά της, η Taylor Swift συνεχίζει να επιβεβαιώνει σε κάθε βήμα της ότι είναι η πιο οξυδερκής τραγουδίστρια – τραγουδοποιός της γενιάς της.

Πριν καν συμπληρωθεί ένα έτος από την κυκλοφορία του θεσπέσιου – και υποψηφίου για Grammy – άλμπουμ «Lover», η Taylor Swift δεν σταματά να αποκαλύπτει πτυχές του πολυδιάστατου ταλέντου της.

«Τα περισσότερα από τα πράγματα που είχα προγραμματίσει αυτό το καλοκαίρι δεν συνέβησαν, αλλά υπάρχει κάτι που δεν είχα προγραμματίσει και συνέβη. Και αυτό είναι το 8ο studio album μου, “folklore”», έγραψε η τραγουδίστρια στα κοινωνικά δίκτυα.

Το «folklore» περιέχει 16 τραγούδια που εκφράζουν «τις ξαφνικές επιθυμίες μου, τα όνειρα, τους φόβους και τις σκέψεις» της Taylor Swift, η οποία έγραψε και ηχογράφησε το άλμπουμ ενώ βρισκόταν σε απομόνωση λόγω της πανδημίας.

Ωστόσο συνεργάστηκε με ορισμένους «μουσικούς ήρωές της», όπως τους χαρακτήρισε: ο Aaron Dessner των The National, ο οποίος συμμετείχε στη δημιουργία και στην παραγωγή 11 από των 16 τραγουδιών, οι Bon Iver που έγραψαν και τραγούδησαν ένα κομμάτι με την Taylor Swift, ο William Bowery που έγραψε δύο τραγούδια μαζί με την pop star και ο στενός συνεργάτης της Jack Antonoff.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, η Taylor Swift δίνει στη δημοσιότητα το μαγευτικό music video του τραγουδιού «Cardigan», το οποίο συναντάμε στο «folklore».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια επιμελήθηκε το σενάριο και τη σκηνοθεσία, αλλά και το styling, το χτένισμα και το μακιγιάζ της.

Όπως εξηγεί η Taylor Swift, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη ιατρικού παρατηρητή, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι φορούσαν μάσκες και τηρούσαν τις αποστάσεις ασφαλείας.

«Πριν από αυτή τη χρονιά, πιθανότατα θα σκεφτόμουν υπερβολικά πότε θα ήταν η “τέλεια” στιγμή να κυκλοφορήσω αυτή τη μουσική, αλλά οι στιγμές που ζούμε συνεχίζουν να μου υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο», ανέφερε η Taylor Swift.

«Το ένστικτό μου μου λέει ότι αν φτιάξεις κάτι που αγαπάς, θα πρέπει να το βγάλεις στον κόσμο. Αυτή είναι η πλευρά της αβεβαιότητας με την οποία μπορώ και συντάσσομαι», πρόσθεσε.

Το «folklore», το οποίο κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music, περιέχει 16 τραγούδια στη standard έκδοσή του και οι φυσικές deluxe εκδόσεις περιλαμβάνουν ένα bonus track με τίτλο «The Lakes».

Καθώς αυτό είναι το όγδοο studio album της καριέρας της, η Taylor Swift δημιούργησε 8 deluxe εκδόσεις CD και 8 deluxe εκδόσεις βινυλίου που θα είναι διαθέσιμες για αγορά για μία εβδομάδα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Κάθε deluxe έκδοση διαθέτει διαφορετικά εξώφυλλα, φωτογραφίες και εικαστικά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε το «folklore» και στο YouTube.

Το tracklist του «folklore»

1. the 1

2. cardigan

3. the last american dynasty

4. exile (feat. Bon Iver)

5. my tears ricochet

6. mirrorball

7. seven

8. august

9. this is me trying

10. illicit affairs

11. ivisible string

12. mad woman

13. epiphany

14. betty

15. peace

16. hoax

Bonus Track

17. the lakes