Τι κάνει η Taylor Swift… «τώρα»;

Η κάμερα ακολουθεί την Taylor Swift σε μία φανταστική (κυριολεκτικά και μεταφορικά) ημέρα της ζωής της, για τις ανάγκες μίας νέας διαφήμισης για το «Τaylor Swift NOW».

Σε αποκλειστική συνεργασία με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών της «AT&T» και μέσω της πλατφόρμας του «DirecTV», η υπηρεσία παρέχει την απόλυτη εμπειρία σε κάθε θαυμαστή της τραγουδίστριας. Με βίντεο που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ πριν, το κοινό μπορεί να έχει μία εσωτερική ματιά στη ζωή της Taylor Swift και να απολαμβάνει μοναδικό περιεχόμενο που εκτείνεται σε όλη την καριέρα της.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα εικοσιτετράωρο κανάλι αφιερωμένο ολοκληρωτικά στη δουλειά της pop star με βίντεο, εμφανίσεις από συναυλίες, παρασκηνιακά πλάνα και άλλο αρχειακό υλικό που προστίθεται συνεχώς. Το «Τaylor Swift NOW» είναι οργανωμένο από εκείνη σε 13 διαφορετικά κεφάλαια. Δυστυχώς, πρόσβαση έχουν μόνο οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Taylor Swift έχει κηρύξει την έναρξη των διεργασιών για την κυκλοφορία του έκτου προσωπικού δίσκου της, αρχής γενομένης με το σαρωτικό single του «Look What You Made Me Do» και αμέσως μετά με το «…Ready For It?». Το άλμπουμ με τίτλο «reputation» θα είναι διαθέσιμο από τις 10 Νοεμβρίου.

Η πολυετής συμφωνία της 27χρονης Αμερικανίδας με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών συνεχίζεται και εν όψει της νέας δισκογραφικής δουλειάς της έχει ετοιμάσει ένα καινούριο διαφημιστικό σποτ.

Στο βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών, βλέπουμε την Taylor Swift να παίζει με τη γάτα της Olivia, να περιηγείται στο διαδίκτυο από το κινητό τηλέφωνό της, να έχει μία απρόσμενη… μάχη με τον ηθοποιό Andy Samberg, να τρώει ζύμη μπισκότων και να εγκλωβίζεται σε μία ντουλάπα, όλα αυτά καθώς προετοιμάζεται να ηχογραφήσει ένα νέο τραγούδι στο στούντιο.

Συγχρόνως, έρχεται στη δημοσιότητα και το βίντεο με τα παρασκήνια από τα γυρίσματα για τη διαφήμιση: