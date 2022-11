AMAs 2022: Η Taylor Swift ευχαρίστησε τους θαυμαστές της «που ενδιαφέρθηκαν» για το «Red (Taylor’s Version)»

«Ποτέ δεν περίμενα ή υπέθεσα ότι θα σήμαινε κάτι για εσάς».

Η Taylor Swift ήταν η μεγάλη νικήτρια των American Music Awards 2022 την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, κερδίζοντας και τα έξι βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια και απέδωσε τα εύσημα για τον θρίαμβό της στους θαυμαστές της, που τη στηρίζουν σε κάθε βήμα της.

Θαμπώνοντας το πλήθος με μια λαμπερή χρυσή ολόσωμη φόρμα και τα ξανθά μαλλιά της, η Taylor Swift εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τελετή απονομής για να παραλάβει το βραβείο για το Αγαπημένο Pop Άλμπουμ για το «Red (Taylor’s Version)».

Όταν ανέβηκε στη σκηνή, αφού αγκάλιασε τη Sabrina Carpenter, η οποία καθόταν δίπλα της, η Taylor Swift έσφιξε το βραβείο της λέγοντας ότι «αυτό το άλμπουμ είναι μία νέα ηχογράφηση και δεν μπορώ να σας πω πόσα πολλά σημαίνουν για εμένα τα άλμπουμ που έχω ηχογραφήσει ξανά».

«Ποτέ δεν περίμενα ή υπέθεσα ότι θα σήμαιναν κάτι για εσάς, οπότε δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά που ενδιαφέρεστε για αυτό το άλμπουμ για το οποίο είμαι τόσο υπερήφανη», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον παραγωγό της Chris Rowe που «αναδημιούργησε και ανέβασε» το «Red», όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στα τραγούδια του vault, συμπεριλαμβανομένων των Chris Stapleton και Phoebe Bridgers, την μπάντα για τις περιοδείες που έπαιξε στο άλμπουμ, καθώς και τη Sadie Sink και τον Dylan O’Brien, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στο μουσικό βίντεο για τη δεκάλεπτη έκδοση του «All Too Well».

Η Taylor Swift ευχαρίστησε επίσης τη φίλη της Blake Lively που σκηνοθέτησε το βίντεο για το «I Bet You Think About Me» μαζί με τον Miles Teller και «την πανέμορφη σύζυγό του Kelly Teller» που πρωταγωνίστησαν στο βίντεο.

«Στους θαυμαστές, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά. Αυτό είναι τόσο ξεχωριστό, σας ευχαριστώ», κατέληξε.

Το «Red (Taylor’s Version)» είναι το δεύτερο άλμπουμ της που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε ξανά η Taylor Swift μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων της δισκογραφίας της έως το 2017 από την Ithaca Holdings του Scooter Braun το 2019.

Από την ημέρα της κυκλοφορίας του, στις 12 Νοεμβρίου 2021, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2022, το «Red (Taylor’s Version)» έχει σημειώσει στις ΗΠΑ πωλήσεις ισοδύναμες των 1,94 εκατομμυρίων άλμπουμ, σύμφωνα με τη Luminate, ενώ το αρχικό «Red» κατέγραψε 220.000 πωλήσεις στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η Taylor Swift κέρδισε επίσης στα American Music Awards 2022, εκτός από το βραβείο για το Αγαπημένο Pop Άλμπουμ και τα βραβεία για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς, την Αγαπημένη Γυναίκα Pop Καλλιτέχνιδα, την Αγαπημένη Γυναίκα Country Καλλιτέχνιδα, και το Αγαπημένο Country Άλμπουμ με το «Red (Taylor’s Version)» και το Αγαπημένο Μουσικό Βίντεο με το «All Too Well (Taylor’s Version)».

Όταν παρέλαβε το βραβείο για το Αγαπημένο Μουσικό Βίντεο, η Taylor Swift ευχαρίστησε από καρδιάς τους θαυμαστές και τους συνεργάτες της.

«Αυτή η ταινία μικρού μήκους ετοιμαζόταν 10 χρόνια και ο μόνος λόγος που κατάφερα να γράψω και να σκηνοθετήσω αυτή την ταινία μικρού μήκους είναι επειδή εσείς, οι θαυμαστές, επιλέξατε το τραγούδι “All Too Well”. Εσείς το επιλέξατε. Δεν το επέλεξε κανένας από μια δισκογραφική εταιρεία», δήλωσε.

«Εσείς το διαλέξατε, εσείς είπατε: “Αυτό είναι το τραγούδι που έχει σημασία για εμάς”. Και απλά έτυχε να είναι το τραγούδι που είχε μεγαλύτερη σημασία και για εμένα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που συμφωνήσαμε σε αυτό», τόνισε.

«Έτσι, οι άνθρωποι που με βοήθησαν να το κάνω αυτό, θέλω πραγματικά να πω, θα το λέω αυτό για πάντα – Sadie Sink και Dylan O’Brien, σας ευχαριστώ πολύ που με εμπιστευτήκατε ως σκηνοθέτρια με το τεράστιο, απίστευτο ταλέντο σας», συνέχισε.

«Θέλω να πω ευχαριστώ στην υπεύθυνη φωτογραφίας Rina Yang, θέλω να πω ευχαριστώ στον παραγωγό μου Saul Germaine, στον σχεδιαστή παραγωγής Ethan Tobman, στον μοντέρ Ted Guard και σε όλο το συνεργείο που δούλεψε μαζί μας σε αυτό το βίντεο. Είμαι πολύ υπερήφανη γι’ αυτό, και χαίρομαι πολύ που σας αρέσει. Είναι τόσο ξεχωριστό και υπέροχο και… Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ γι’ αυτό!», ανέφερε.

Η Taylor Swift ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της κερδίζοντας στο τέλος της τελετής απονομής των American Music Awards 2022 το βραβείο για τον Καλλιτέχνη Της Χρονιάς.

«Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχω κυκλοφορήσει περισσότερη μουσική από ό, τι σε ολόκληρη τη δεκαετία που προηγήθηκε. Και πραγματικά αισθάνομαι ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εσείς, οι θαυμαστές, μου ξεκαθαρίσατε ότι θέλατε να ακούσετε πολλή μουσική από εμένα», σχολίασε παραλαμβάνοντας το βραβείο.

«Με ενθαρρύνατε. Και έτσι διαπίστωσα ότι όσο περισσότερη μουσική έκανα, όσο περισσότερη μουσική έβγαζα προς τα έξω, τόσο πιο ευτυχισμένη ήμουν, τόσο περισσότερο κρατούσα αυτό το κανάλι ανοιχτό και συνέχιζα να δημιουργώ, να κάνω πράγματα, και όσο περισσότερο συνέβαινε αυτό, τόσο περισσότερο εσείς λέγατε “ναι, συνέχισε να το κάνεις!”», συνέχισε.

«Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο απίστευτο είναι για εμένα το γεγονός ότι ακόμα μπορώ να το κάνω αυτό και ότι ακόμα νοιάζεστε, οπότε σας ευχαριστώ, υπογραμμισμένο με 13 θαυμαστικά. Δεν ξέρω τι να πω. Σας αγαπώ», πρόσθεσε.

Τα American Music Awards 2022 ήταν η τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση στην οποία θριαμβεύει η Taylor Swift. Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 13 Νοεμβρίου, αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια των MTV EMA 2022 κερδίζοντας τέσσερα βραβεία και στις 28 Αυγούστου, απέσπασε τρία βραβεία στα MTV VMA 2022, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου και για το Βίντεο της Χρονιάς με το «All Too Well (Taylor’s Version)».

Με την τελευταία νίκη της, η Taylor Swift διεύρυνε το εντυπωσιακό ρεκόρ που της ανήκει για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία των American Music Awards, διαθέτοντας πλέον 40 βραβεία.