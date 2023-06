Η Taylor Swift ευχαριστεί τους θαυμαστές της που έκαναν single το «Cruel Summer»

Η Taylor Swift ευχαρίστησε τους θαυμαστές της που αγαπούν το τραγούδι της «Cruel Summer» από το 2019 τόσο πολύ που έπεισαν τη δισκογραφική εταιρεία της να το κυκλοφορήσει ως single.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της περιοδείας «The Eras Tour» στο Acrisure Stadium του Πίτσμπουργκ το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιουνίου, η Taylor Swift είπε στο κοινό ότι το «Cruel Summer» ήταν το «καμάρι και η χαρά» της και το «αγαπημένο της» τραγούδι από το άλμπουμ της «Lover» που κυκλοφόρησε το 2019.

Όμως το «Cruel Summer», που ήταν από την αρχή και αγαπημένο τραγούδι του κοινού, δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single.

«Το πιο περίεργο, το πιο μαγικό πράγμα συμβαίνει. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ ξανά σε όλο αυτό το διάστημα που το κάνω αυτό», είπε η Taylor Swift από τη σκηνή στο πλήθος.

«Το “Cruel Summer” είναι ένα τραγούδι, το έπαιξα μόλις πριν από ένα δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Περάσαμε τέλεια, ναι; Εκείνο με τη γέφυρα όπου όλοι ουρλιάζαμε», συνέχισε.

«Το “Cruel Summer” ήταν στο άλμπουμ “Lover”. Αυτό το άλμπουμ βγήκε πριν από τέσσερα χρόνια. Και πρέπει να σας ενημερώσω για κάτι: το “Cruel Summer”, αυτό το τραγούδι ήταν το καμάρι και η χαρά μου σε εκείνο το άλμπουμ», σημείωσε.

Ενώ το καλοκαίρι του 2020 θα ήταν η πιο λογική και η ιδανική στιγμή για την προώθηση του «Cruel Summer» μετά την κυκλοφορία του «Lover», η πανδημία άλλαξε τα σχέδια της τραγουδίστριας και της δισκογραφικής εταιρεία της.

«Κάνεις συζητήσεις πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Όλοι γύρω σου εκτιμούν ποια νομίζουν ότι πρέπει να είναι τα singles. Ήμουν επιτέλους, επιτέλους έτοιμη να κάνω single το αγαπημένο μου τραγούδι – από το “Lover”», είπε στη συνέχεια η Taylor Swift.

«Δεν προσπαθώ να κατηγορήσω την παγκόσμια πανδημία που είχαμε, αλλά αυτό είναι κάτι που συνέβη και δεν επέτρεψε στο “Cruel Summer” να γίνει single», πρόσθεσε.

«Κανείς δεν καταλαβαίνει πώς συνέβη αυτό, αλλά εσείς, παιδιά, ακούτε το “Cruel Summer” τόσο πολύ αυτή τη στιγμή, το 2023, που αποφάσισαν απλά να το κάνουν το επόμενο single», ανέφερε.

«Σας ευχαριστούμε όσους ακούτε αυτό το τραγούδι περίπου 500 φορές την ημέρα», συμπλήρωσε αστειευόμενη η Taylor Swift.

Η Republic Records θα ξεκινήσει επίσημα την προώθηση του «Cruel Summer» στους pop ραδιοφωνικούς σταθμούς των ΗΠΑ από την Τρίτη 20 Ιουνίου, ενώ θα συνεχίσει παράλληλα την προώθηση του single «Karma» από το άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift.

Το «Cruel Summer» επέστρεψε στο Billboard Hot 100 στις αρχές του μήνα, αφού είχε εμφανιστεί για δύο εβδομάδες στο chart τον Σεπτέμβριο του 2019.

Επίσης, το «Cruel Summer» ανέβηκε στο No. 13 του Spotify στις ΗΠΑ την εβδομάδα 9 – 15 Ιουνίου, ενώ για το ίδιο διάστημα αναρριχήθηκε στο No. 19 της παγκόσμιας κατάταξης του Spotify.

