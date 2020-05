Taylor Swift: Έρχεται στις οθόνες η συναυλία «City of Lover Concert» στο Παρίσι

Η υπέροχη συναυλία που έδωσε η Taylor Swift στις αρχές του περασμένου φθινοπώρου στο Παρίσι, την πόλη του έρωτα και του φωτός, έρχεται στις οθόνες.

Η συναυλία με τον τίτλο «City of Lover Concert» διεξήχθη στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 στο Olympia Theater της γαλλικής πρωτεύουσας, με την αστέρα της pop να ερμηνεύει μόνο με την κιθάρα της κομμάτια από το άλμπουμ της «Lover» που είχε κυκλοφορήσει λίγες ημέρες πριν.

Πρόκειται για τη μία και μοναδική συναυλία που πραγματοποίησε τη φετινή σεζόν η Taylor Swift, καθώς η περιοδεία της «Lover Fest» που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Ένα απόσπασμα από τον παλμό της βραδιάς έχουμε απολαύσει με το live video του τραγουδιού «The Man» της Taylor Swift.

Τη συναυλία παρακολούθησαν σχεδόν 3.000 τυχεροί θεατές από 37 διαφορετικές χώρες του κόσμου που είχαν εξασφαλίσει μία από τις μαγικές προσκλήσεις.

Το «City of Lover Concert» θα προβληθεί από το αμερικανικό δίκτυο του ABC το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου, αμέσως μετά τον τελικό του «American Idol», ενώ από την επόμενη ημέρα η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολή στις πλατφόρμες του Disney+ και του Hulu.

Σημειώνεται ότι το Disney+ και το Hulu δεν παρέχουν προς το παρόν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα.

«Ενώ είμαστε όλοι σπίτι, η Taylor Swift και η οικογένεια των θαυμαστών της θα μπορέσουν να ζήσουν μαζί μία αδημοσίευτη και ζεστή παράσταση και είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που μπορούμε να την προσφέρουμε στη δική μας οικογένεια θεατών στο ABC», δήλωσε ο Eric Avram εκ μέρους της ABC Entertainment.

Excited to announce the City of Lover Concert! We filmed my show in Paris in September and thought it’d be fun to share it with you 😄May 17 at 10p ET on @abcnetwork and available the next day on @hulu and @disneyplus! #TaylorSwiftCityOfLover pic.twitter.com/7B3ky0rO5B

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 8, 2020