Η Taylor Swift ονομάστηκε επίτιμη δήμαρχος της Τάμπα της Φλόριντα για την περιοδεία «The Eras Tour»

Η Τάμπα της Φλόριντα είναι η τελευταία πόλη που προσπαθεί να γοητεύσει την Taylor Swift ενόψει της άφιξής της αυτήν την εβδομάδα για τον επόμενο σταθμό της περιοδείας της «The Eras Tour».

Μέχρι στιγμής, το Γκλέντεϊλ της Αριζόνα μετονομάστηκε σε «Swift City», το Άρλινγκτον του Τέξας της έδωσε στην Taylor Swift το κλειδί της πόλης και έδωσε το όνομά της σε έναν δρόμο και το Λας Βέγκας φώτισε τις αψίδες της πύλης του προς τιμήν της.

Αλλά η Τάμπα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, η Jane Castor, η δήμαρχος της Τάμπα, λέει: «Έχουμε μία “φήμη” (reputation) να διατηρήσουμε. Θέλουμε να πάμε πιο ψηλά».

Η Jane Castor δεν είναι μόνο έτοιμη να δώσει στην Taylor Swift το κλειδί της πόλης, αλλά την προσκάλεσε να γίνει «επίτιμη δήμαρχος για μία ήμερα».

«Το “δήμαρχος Swift” ακούγεται πολύ ωραίο. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε εσένα και τους θαυμαστές σου στην Τάμπα (Taylor’s Version)», ανέφερε.

Η Taylor Swift θα δώσει τρεις συνεχόμενες συναυλίες στο γήπεδο Raymond James Stadium στην Τάμπα της Φλόριντα από τις 13 έως τις 15 Απριλίου.

Επιπλέον, η Τάμπα μετονόμασε τον λογαριασμό της στο Twitter από «Πόλη της Τάμπα» σε «Πόλη της Τάμπα (Taylor’s Version)» και ανακοίνωσε ότι θα φωτίσει το δημαρχείο της πόλης, ο πεζόδρομος κατά μήκος του ποταμού Hillsborough και τις γέφυρες στο κέντρο της πόλης με κόκκινο χρώμα προς τιμήν του άλμπουμ «Red» της Taylor Swift.

«Οι Swifties στο Δημαρχείο είναι τόσο ενθουσιασμένοι που θα καλωσορίσουν την Taylor και τους θαυμαστές της», δήλωσε η Angela Ramirez, εκπρόσωπος της πόλης.

«Το Παλαιό Δημαρχείο, ο πεζόδρομος κατά μήκος του ποταμού Hillsborough και οι γέφυρες στο κέντρο της πόλης θα φωτιστούν με κόκκινο χρώμα στις 13 Απριλίου από τη δύση του ηλίου έως την ανατολή», συνέχισε.

«Ζητάμε επίσης από τους θαυμαστές μας να κάνουν tag την Taylor στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να την προσκαλέσουν να γίνει “Δήμαρχος Swift”», ανέφερε

Οι θαυμαστές αστειεύονται για το πόσο πιο ενθουσιώδεις μπορούν να γίνουν οι πόλεις που θα επισκεφθεί η περιοδεία «The Eras Tour» στη συνέχεια.

Ένας θαυμαστής έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter: «Λατρεύω αυτόν τον φιλικό ανταγωνισμό μεταξύ των πόλεων. Νομίζω ότι πρέπει να μετονομάσουμε ολόκληρη τη χώρα σε “Ηνωμένες Πολιτείες της Taylor”».

