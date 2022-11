Η Taylor Swift επιστρέφει στις περιοδείες μετά από 5 χρόνια με το «The Eras Tour»

Η Taylor Swift επιστρέφει επιτέλους στις περιοδείες.

Μετά το μνημειώδες ντεμπούτο του δέκατου άλμπουμ της «Midnights» στα charts αυτή την εβδομάδα, η Taylor Swift ανακοίνωσε το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας της «The Eras Tour» την Τρίτη 1 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας την πρώτη επίσημη περιοδεία της μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

Το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας, που θα περιλαμβάνει 27 συναυλίες, θα ξεκινήσει στις 18 Μαρτίου 2023 από το State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα, όπως ανακοίνωσε η Taylor Swift σε ένα βίντεο που έστειλε στην εκπομπή «Good Morning America».

«Ήθελα να σας πω κάτι για το οποίο είμαι τόσο ενθουσιασμένη εδώ και πολύ καιρό. Το σχεδίαζα εδώ και πολύ καιρό και επιτέλους μπορώ να σας το πω: Επιστρέφω για περιοδεία», είπε τραγουδίστρια.

«Η περιοδεία ονομάζεται “The Eras Tour” και είναι ένα ταξίδι σε όλα τα μουσικά κεφάλαια της καριέρας μου», πρόσθεσε.

Μετά το αμερικανικό σκέλος, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2023 με δύο συναυλίες στο Sofi Stadium του Λος Άντζελες, η περιοδεία αναμένεται να συνεχιστεί «διεθνώς».

🚨 FIRST ON @GMA: @taylorswift13 is going back on tour! 🚨

Check out all the info on her "Eras" tour here: https://t.co/ESCtIe5at0#Eras#MidnightsTaylorSwift #MidnightsTS

#TaylorSwift pic.twitter.com/M5xbcraipv

— Good Morning America (@GMA) November 1, 2022