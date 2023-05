Taylor Swift: Επέπληξε από τη σκηνή φύλακα που επιτέθηκε σε θαυμάστρια σε συναυλία της

Η Taylor Swift επέπληξε έναν φύλακα προκειμένου να προστατεύσει μία θαυμάστριά της κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας της περιοδείας της «The Eras Tour» στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, το Σάββατο 13 Μαΐου.

Ενώ τραγουδούσε το «Bad Blood» από το άλμπουμ της «1989», η Taylor Swift έκανε παρατήρηση σε έναν από τους φύλακες του Lincoln Financial Field, ο οποίος φαίνεται ότι ξεπέρασε τα όρια στην προσπάθειά του να ελέγξει το κοινό.

«Είναι μία χαρά», είπε η Taylor Swift στον φρουρό ανάμεσα στους στίχους του τραγουδιού.

«Δεν έκανε τίποτα. Έι, σταμάτα!», φώναζε επανειλημμένα η 33χρονη τραγουδίστρια, σύμφωνα με τα πλάνα που κατέγραψαν με τα κινητά τηλέφωνά της οι υπόλοιποι θαυμαστές.

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί η φύση του περιστατικού που ανάγκασε την Taylor Swift να επέμβει, οι θεατές της συναυλίας ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η αστέρας της pop αντέδρασε κατά ενός φύλακα, ο οποίος φάνηκε να είναι υπερβολικά επιθετικός με μία θαυμάστριά της.

Σύμφωνα με έναν θαυμαστή που φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό, ο φύλακας «έβαλε τα χέρια του πάνω μας για να μας σπρώξει από τα κιγκλιδώματα αντί να μας πει απλώς να φύγουμε».

«Δεν πετούσαμε τίποτα, δεν φωνάζαμε τίποτα τρελό, ερχόταν κανονικά να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί μας και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι σεκιούριτι να γίνουν εξαιρετικά επιθετικοί χωρίς λόγο», έγραψε στο Twitter ο χρήστης @jackandtaylor.

Ένας άλλος θαυμαστής ισχυρίστηκε ότι κάποιοι θεατές «πλησίασαν στα κιγκλιδώματα για να βγάλουν φωτογραφίες και ο φύλακας τους επιτέθηκε». Ο φύλακας στη συνέχεια φέρεται να «απομακρύνθηκε».

Σε μία πιο ανάλαφρη νότα, η Taylor Swift τραγούδησε το βράδυ του Σαββάτου, για πρώτη φορά ζωντανά στο πλαίσιο της περιοδείας της «The Eras Tour», το «Forever & Always» του Fearless (κατόπιν αιτήματος της Lena Dunham) και το «This Love»

Η Taylor Swift, η οποία γεννήθηκε στην Πενσυλβάνια, ολοκληρώνει τις συναυλίες της στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφεια με μία τρίτη και τελευταία βραδιά την Κυριακή 14 Μαΐου.

Την επόμενη εβδομάδα, το «The Eras Tour» θα κατευθυνθεί στη Μασαχουσέτη για τρεις συναυλίες στο Gillette Stadium του Foxborough στις 19, 20 και 21 Μαΐου.

