Η Taylor Swift επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Universal Music Group

Με μία καινούργια συμφωνία ενισχύεται η συνεργασία της Taylor Swift και της οικογένειας της Universal Music.

H Taylor Swift, ένας από τους πιο δημιουργικούς και εμπορικά επιτυχημένους καλλιτέχνες – τραγουδοποιούς στην ιστορία, υπέγραψε αποκλειστικό, παγκόσμιο συμβόλαιο με την Universal Music Publishing Group (UMPG), έναν από τους κορυφαίους εκδότες μουσικής διεθνώς.

«Είμαι υπερήφανη που επεκτείνω τη συνεργασία μου με τον Lucian Grainge και την οικογένεια της Universal Music, υπογράφοντας με την UMPG και για την ευκαιρία να συνεργαστώ με την Jody Gerson, την πρώτη γυναίκα που διοικεί μεγάλη εταιρεία εκδοτική εταιρεία μουσικής», δήλωσε ο Taylor Swift.

«Η Jody είναι υποστηρικτής της χειραφέτησης των γυναικών και ένας από τους πιο σεβαστούς και καταξιωμένους ηγέτες της μουσικής βιομηχανίας, συνέχισε.

«Ο Troy Tomlinson είναι ένα εκπληκτικό μέλος της ομάδας μου για πάνω από το μισό της ζωής μου και ένας παθιασμένος πρωτοπόρος για τους τραγουδοποιούς. Είναι τιμή που θα δουλέψουμε με μία τόσο απίστευτη ομάδα, ειδικά όταν πρόκειται για το αγαπημένο πράγμα μου στον κόσμο: Τη δημιουργία τραγουδιών», τόνισε.

Η Taylor Swift είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους τραγουδοποιούς της γενιάς της. Έχει τιμηθεί από το Hall of Fame των Δημιουργών με το βραβείο Hal David Starlight και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του Rolling Stone με τους 100 μεγαλύτερους δημιουργούς όλων των εποχών.

Η αστέρας της pop της έχει υπογράψει τραγούδια που ανέβηκαν στο Νο. 1 των ΗΠΑ, όπως τα «Shake It Off», «Blank Space», «Bad Blood», «We Are Never Ever Getting Back Together” και «Look What You Made Me Do», ενώ διαθέτει στο ενεργητικό της 25 τραγούδια που έχει υπογράψει η ίδια και έχουν φτάσει στο Top 10 του «Billboard Hot 100».

Ο ασυναγώνιστος κατάλογος περιέχει επίσης παγκόσμιες επιτυχίες όπως είναι τα singles «Lover», «You Need To Calm Down», «ME!», «Fearless», «Speak Now», «You Belong With Me” και «Love Story», τα οποία φέρουν όλα τη δική της υπογραφή.

Η Jody Gerson, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της UMPG, είπε:

«Είναι τιμή μας που καλωσορίζουμε τον Taylor Swift στην UMPG. Χρησιμοποιώντας τη δύναμη και τη φωνή της για να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο, τα ειλικρινή και θαρραλέα τραγούδια της Taylor εξακολουθούν να αποτελούν έμπνευση για αμέτρητους fans. Ανυπομονούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη φωνή και τα τραγούδια της Taylor σε ολόκληρο τον κόσμο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift) στις 6 Φεβ, 2020 στις 8:56 πμ PST

Ο Troy Tomlinson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της UMPG Nashville, δήλωσε: «Είχα την ξεχωριστή ευχαρίστηση να συνεργάζομαι με την Taylor από τότε που ήταν 14 ετών και εξακολουθεί να με εκπλήσσει καθημερινά. Είναι ο πραγματικός ορισμός ενός καλλιτέχνη και τραγουδοποιού πολλών γενεών. Τα τραγούδια της Taylor, το όραμα και η ακλόνητη αποφασιστικότητά ήταν πάντα έμπνευση».

«Είμαι τόσο χαρούμενος και τόσο υπερήφανος που συνεχίζω να εκπροσωπώ την Taylor και τη μουσική της και είμαι βέβαιος ότι η UMPG θα είναι ο καλύτερος και πιο δημιουργικός συνεργάτης που θα της προσφέρει ασυναγώνιστες ευκαιρίες για τα τραγούδια της», πρόσθεσε.

Η συμφωνία έχει άμεση ισχύ και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Taylor Swift και της οικογένειας της Universal Music.

Έχοντας συνάψει ένα πολυετές συμβόλαιο, η Universal Music Group αποτελεί δισκογραφικό συνεργάτη της pop star σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η τραγουδίστρια συνεργάζεται με τη Republic Records της UMG.