«Are you ready for it?» Το πολυαναμενόμενο video clip της Taylor Swift για το «End Game» είναι καθ’ οδόν.

Η Taylor Swift φέρνει επιτέλους το video clip του «End Game», μία συνεργασία με τον Ed Sheeran και τον Future που γνωρίσαμε στο νέο άλμπουμ «reputation».

Τρεις χώρες, τρεις πόλεις, τρεις τραγουδιστές (ή μήπως τέσσερις;) είναι εν συντομία όσα επιφυλάσσει η αστέρας της pop, με την υπόσχεση πάντοτε ενός συναρπαστικού υπερθεάματος με τη σκηνοθετική υπογραφή του Joseph Kahn.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η Taylor Swift είχε επισκεφθεί το Λονδίνο και βιντεοσκόπησε διάφορα πλάνα στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, από τα οποία διέρρευσαν παρασκηνιακές φωτογραφίες.

Τον Δεκέμβριο, ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι «αιχμαλώτισε» την 28χρονη τραγουδίστρια μαζί με τον Future να γυρίζουν μία σκηνή στην ακτή του Μαιάμι, από όπου προέκυψε μία εντελώς απροσδόκητη πληροφορία. Μία από τις χορεύτριες που συνόδευαν την Taylor Swft έμοιαζε εκπληκτικά με την (άσπονδη εχθρό) Katy Perry και αυτό αρκούσε για να πάρει «φωτιά» το διαδίκτυο.

Το teaser του video clip έκανε παγκόσμια αποκλειστική πρεμιέρα στην τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America» πριν λίγο και οι εικόνες που παρακολουθούμε δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Η αγωνία παρατείνεται έως την επίλυση του μυστηρίου.

Θα δοθεί τέλος σε μία πολύκροτη κόντρα που απασχόλησε τα media και δίχασε το κοινό ή θα αναζωπυρωθεί ο «πόλεμος»;

Στα είκοσι δευτερόλεπτα του αποσπάσματος βλέπουμε την Taylor Swift να διασκεδάζει μαζί με τον Ed Sheeran και τον Future, να χορεύει επάνω σε μία πολυτελή θαλαμηγό, να απολαμβάνει τα πυροτεχνήματα σε μία παραλία, αλλά και να περπατά στους δρόμους του Τόκιο, όπου έγιναν και εκεί γυρίσματα.

Το video clip του «End Game» θα κυκλοφορήσει το πρωί της Παρασκευής 12 Ιανουαρίου (μεσάνυχτα σε ώρα Αμερικής).



Το «End Game» με τους Ed Sheeran και Future είναι το επόμενο single του «reputation» και το τρίτο τραγούδι του δίσκου που αποκτά εικόνα.

Έχει προηγηθεί το επικό video clip για το «Look What You Made Me Do» με 816 εκατομμύρια προβολές και η κινηματογραφική υπερπαραγωγή επιστημονικής φαντασίας στο «…Ready For It?».