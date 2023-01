Taylor Swift: Τραγούδησε πρώτη φορά το «Anti-Hero» σε συναυλία των The 1975 στο Λονδίνο

Δείτε τα βίντεο από την εμφάνιση της Taylor Swift.



Η Taylor Swift προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της τραγουδώντας για πρώτη φορά το «Anti-Hero» στη συναυλία των The 1975 στο Λονδίνο.

Οι The 1975 πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 12 Ιανουαρίου την πρώτη από τις δύο διαδοχικές συναυλίες τους στο The O2 Arena και επιφύλασσαν μία πολύ απρόσμενη έκπληξη στο κοινό.

Σε μία κίνηση που κανείς δεν περίμενε, η Taylor Swift εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα λαμπερό ασημένιο φόρεμα με παγιέτες για να τραγουδήσει μία ακουστική εκδοχή του τραγουδιού «Anti-Hero» από το νέο άλμπουμ της «Midnights», αλλά και μία διασκευή του τραγουδιού «The City» των The 1975.

Η Taylor Swift έκανε μία θεατρική είσοδο στο ιντερλούδιο της συναυλίας για την περιοδεία «At Their Very Best» των The 1975 και έριξε μία χαρούμενη ματιά στο γήπεδο προτού πιάσει το μικρόφωνο.

Ακολουθώντας το θέμα της αμερικανικής οικογενειακής κωμωδίας του live των The 1975, η Taylor Swift εμφανίστηκε στη σκηνή από μία πλαϊνή πόρτα του προαστιακού σπιτιού που είχε στήσει στο συγκρότημα.

🎥| The crowd singing along to "Anti-Hero" tonight! pic.twitter.com/ZmaB6MiLVD — The Swift Society (@TheSwiftSociety) January 12, 2023

«Πειράζει να τραγουδήσω; Σκεφτόμουν να παίξω ένα τραγούδι που δεν έχω παίξει ποτέ ξανά ζωντανά», είπε η αστέρας της pop και πήρε την κιθάρα της για να τραγουδήσει το «Anti-Hero», όπως αποτυπώθηκε στα βίντεο των θεατών που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Η Taylor Swift τραγούδησε στη συνέχεια το «The City» των The 1975 και προς το τέλος του τραγουδιού, ρώτησε το κοινό: «Έχετε ένα ωραίο βράδυ Πέμπτης;» πριν το πλήθος αντιδράσει με τεράστιες επευφημίες.

«Κι εγώ το ίδιο», πρόσθεσε η 33χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Καθώς αποχωρούσε από τη σκηνή, οι 1975 ανέβηκαν για να ερμηνεύσουν το «If You’re Too Shy (Left Me Know)».

Αργότερα στη συναυλία, προλογίζοντας το «Somebody Else», ο Matty Healy των The 1975 αστειεύτηκε για τις πρόσφατες συναυλίες του συγκροτήματος στις οποίες φιλούσε διάφορους θεατές κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τραγουδιού.

«Δεν θα φιλήσω κανέναν μπροστά στην Taylor Swift. Μπροστά στη βασίλισσα; Δείξτε λίγο σεβασμό», είπε.

Εν τω μεταξύ, ο Matty Healy αποκάλυψε τον προηγούμενο Νοέμβριο ότι οι The 1975 δούλεψαν μαζί με την Taylor Swift στο «Midnights», αλλά τόνισε ότι τα τραγούδια που ετοίμασαν δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά στο άλμπουμ.