Η Taylor Swift πραγματοποίησε μία εμφάνιση έκπληξη στο ιστορικό «Stonewall Inn» της Νέας Υόρκης για να τιμήσει τη συμπλήρωση 50 ετών από την Εξέγερση του Stonewall, η οποία οδήγησε στο απελευθερωτικό κίνημα των ΛΟΑΤ και το σύγχρονο αγώνα τους για δικαιώματα.

Η 29χρονη τραγουδίστρια επισκέφθηκε το «Stonewall Inn» μερικές ώρες μετά την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού της «You Need To Calm Down» και την ανακοίνωση του καινούργιου άλμπουμ της «Lover».

Το «You Need To Calm Down» εκφράζει τη συνεχή υποστήριξη της Taylor Swift στη LGBT κοινότητα, ειδικά μετά την πρόσφατη επιστολή της προς τον γερουσιαστή Lamar Alexander και τη συλλογή υπογραφών για τη διεκδίκηση νομικής ισότητας για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως της σεξουαλικότητας και του φύλου τους.

Στο τραγούδι γίνεται αναφορά και στην οργάνωση GLAAD που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων.

Η Taylor Swift αιφνιδίασε τους παρευρισκόμενους στο «Stonewall Inn» το βράδυ της Παρασκευής και ανέβηκε στη σκηνή τη στιγμή που παρουσίαζε το πρόγραμμά του ο ηθοποιός Jesse Tyler Ferguson από το σίριαλ «Modern Family».

«Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία Stonewall και χαρούμενο Pride», είπε η αστέρας της pop και πήρε την κιθάρα της για να τραγουδήσει τη μεγάλη επιτυχία της «Shake It Off», με τον Ferguson να τη συνοδεύει.

I’m so happy I don’t have to keep this secret any longer. Look who came to celebrate the 50th anniversary of Stonewall at the Stonewall Inn. @taylorswift13, you are a gem. Thank you for everything you do for the LGBTQ community. We ❤️ you! 🌈 https://t.co/ICE2b3arxU

— Jesse Tyler Ferguson (@jessetyler) June 15, 2019