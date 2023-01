Taylor Swift: Εκστρατεία για να σωθεί ένα χάρτινο ομοίωμα της pop star στο Μάντσεστερ

Εκατοντάδες θαυμαστές της Taylor Swift έχουν ξεκινήσει εκστρατεία για να σώσουν ένα χάρτινο ομοίωμα της pop star, το οποίο έχει γίνει πλέον σταθερό κομμάτι στο κέντρο της πόλης του Μάντσεστερ.

Το χάρτινο ομοίωμα της Taylor Swift, κομμένο σε φυσικό μέγεθος, είναι τοποθετημένο στο παράθυρο ενός σπιτιού με θέα στην πόλη κοντά στη σιδηροδρομική στάση Cornbrook από το 2017.

Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, Red Redmond, ανακοίνωσε στο Twitter την περασμένη εβδομάδα ότι το μέλλον της «Tram Taylor», όπως έχει γίνει γνωστό το χάρτινο ομοίωμα της τραγουδίστριας, είναι «αβέβαιο», καθώς μετακομίζει στο Σέφιλντ.

«Για να ξέρετε, αν κάποιος θέλει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων στο Castlefield κοστίζει 950 λίρες τον μήνα και συνοδεύεται από ένα δωρεάν χάρτινο ομοίωμα της Taylor Swift», έγραψε ο Redmond σε ένα tweet του.

FYI if anyone wants to rent a 2 bedroom apartment in Castlefield it costs £950pm and comes with a FREE cardboard cut-out of Taylor Swift

— Red (Taylor’s Version) (@redredmond) January 5, 2023