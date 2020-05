Taylor Swift: Έκπληξη σε 11χρονη θαυμάστριά της που τόνωσε το ηθικό των ταχυδρομικών υπαλλήλων

Η Taylor Swift συγκινήθηκε από την ιστορία μίας νεαρής θαυμάστριάς της.

Η 11χρονη Emerson Weber βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν έγραψε ένα γράμμα με το οποίο ευχαριστούσε τον ταχυδρόμο της γειτονιάς της για τις υπηρεσίες του εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Έκτοτε η μαθήτρια της πέμπτης τάξης από το Sioux Falls της Ντακότα λαμβάνει αμέτρητες ευχαριστήριες επιστολές από ταχυδρομικούς υπαλλήλους σε κάθε γωνία των ΗΠΑ, ενώ η ιστορία της προβλήθηκε και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Παρά τη έκταση του θέματος, κανείς από την οικογένεια δεν περίμενε ότι στην πόρτα τους θα έφτανε ένα δέμα με αποστολέα την Taylor Swift.

«Οι τελευταίες ημέρες ξεπέρασαν τα πιο τρελά όνειρά μας, όμως η σημερινή ημέρα ήταν παραμύθι», έγραψε ο πατέρας της Emerson, Hugh Weber, σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να αποτυπώσω πλήρως αυτό που μόλις ζήσαμε, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ…. Είστε έτοιμοι γι’ αυτό;», συνέχισε κάνοντας αναφορά στο τραγούδι «…Ready For It?» της Taylor Swift από το άλμπουμ «Reputation» (2017).

The past couple days have been beyond our wildest dreams, but today was a fairytale. I’m not sure I can fully capture what we just experienced, but I’ll do my best. …ready for it?#sincerelyemerson pic.twitter.com/CdFbGsN7oO — Hugh Weber (@hughweber) May 13, 2020

«Θα είμαι ειλικρινής. Δεν το σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Είχαμε τόσα πολλά γράμματα αυτήν την εβδομάδα που το πιο απίθανο σενάριο δεν εμφανίστηκε καν σε εμάς».

Η κούτα που έφτασε στην κατοικία τους έγραφε: «Για την Em. Από τη Tay».

Em pulled back the packing materials to reveal a bubble wrapped gift. On it, we saw a tag that simply said, “To Em. From Tay.” Talk about breathless. pic.twitter.com/7GVIeYMu8N — Hugh Weber (@hughweber) May 13, 2020

Η οικογένεια Webb εντυπωσιάστηκε με την κίνηση της Taylor Swift να στείλει μερικά δώρα στην Emerson.

«Θα το παραδεχτώ.. Οι εγκέφαλοί μας σταμάτησαν για ένα λεπτό. Βάλαμε το δώρο και τη συσκευασία πίσω στο κουτί. Και περιμέναμε μια ώρα. Δεν είναι αστείο.

«Μερικές φορές, πρέπει να ηρεμήσεις», πρόσθεσε ο πατέρας της μικρής, κάνοντας λογοπαίγνιο αυτή τη φορά με τον τίτλο του single «You Need To Calm Down» της pop star.

Το δέμα της Taylor Swift περιείχε διάφορες μπλούζες από τη σειρά προϊόντων που κυκλοφόρησε η pop star για το άλμπουμ «Lover» και ένα χειρόγραφο γράμμα από την ίδια την τραγουδίστρια.

The first thing that hit us as Em began to unwrap the package was the smell of “what happiness smells like,” according to Emerson. And, the smell of happiness fills the room, my friends, and lingers for hours. pic.twitter.com/4d9BDNhcQP — Hugh Weber (@hughweber) May 13, 2020

Η 30χρονη Αμερικανίδα σημείωσε ότι Emerson Weber έδειξε έμφυτη συμπόνοια, περιέργεια για τα συναισθήματα των ξένων και έδωσε κίνητρο να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο χαρούμενη την ημέρα κάποιου άλλου ανθρώπου.

Η Taylor Swift ανέφερε στη συνέχεια πόσο της αρέσει να γράφει γράμματα, σημειώνοντας: «Η σακούλα που στέλνω μαζί με αυτό το γράμμα περιέχει ένα από τα πιο αγαπημένα μου εργαλεία όταν γράφω γράμματα, βουλοκέρι για τη σφράγιση των φακέλων».

She talked about her passion for handwriting letters & noted, “the bag I sent along with this letter contains one of my favorite letter writing tools — wax seals to seal envelopes.” She continued, “I’m sorry they look messy. I couldn’t get new ones in time so I sent you mine.” pic.twitter.com/lFBzRQLP0P — Hugh Weber (@hughweber) May 13, 2020

Σύμφωνα με την αστέρα της pop, οι μπλούζες και τα φούτερ που έστειλε προέρχονται από τη δική της την ντουλάπα, καθώς εν μέσω της πανδημίας δεν προλάβαινε να προμηθευτεί έγκαιρα νέα προϊόντα.

«Είμαστε γεμάτοι δάκρυα», έγραψε στο Twitter ο πατέρας της Emerson. «Και δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι η Taylor είναι διάσημη. Έχει να κάνει με την ανθρωπιά της», συνέχισε.

«Ανεξήγητα, βλέπει την Em. Βλέπει την ομορφιά της. Βλέπει την καρδιά της. Βλέπει τον πραγματικό εαυτό της», υπογράμμισε.