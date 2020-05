Taylor Swift: Η έκπληξη σε νοσοκόμα που διένυσε 3.500 χλμ. για να βοηθήσει στη μάχη κατά του κορονοϊού

Η Taylor Swift εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε θαυμάστριά της που βρίσκεται στις πρώτες γραμμές της πανδημίας κορονοϊού.

Η 30χρονη τραγουδίστρια έκανε έκπληξη στη Whitney Hilton, μία νοσοκόμα από το Νοσοκομείο McKay-Dee του Ogden της Γιούτα που διένυσε 3.500 χιλιόμετρα για να βρεθεί στο Long Island της Νέας Υόρκης και να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου «οι νοσοκόμες έχουν εξαντληθεί».

Η Taylor Swift έστειλε στη Hilton, με αφορμή τα γενέθλιά της και την επιστροφή της στο σπίτι, μία χειρόγραφη ευχαριστήρια επιστολή και ένα πακέτο με διάφορα από τα προϊόντα που κυκλοφόρησε για το άλμπουμ της «Lover».

«Ήθελα να σου στείλω κάποια δώρα και να σε ενημερώσω ότι είμαι τόσο ευγνώμων για σένα», έγραψε η Taylor Swift στην επιστολή της προς τη Hilton.

«Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά που διακινδυνεύεις τη ζωή σου για να βοηθήσεις τους ανθρώπους και που μεταφέρεις δυνατά το μήνυμα που πρέπει να ακούσει ο κόσμος, να το πάρουν στα σοβαρά (τον ιό)», συνέχισε.

«Επίσης είδα τη φωτογραφία σου από το show μου! Σε ευχαριστώ που ήρθε! Θα ήθελα να σε αγκαλιάσω την επόμενη φορά και να σε ευχαριστήσω προσωπικά. Με αγάπη και θαυμασμό, Taylor», κατέληξε η αστέρας της pop.

I need to PUBLICLY THANK TAYLOR SWIFT @taylorswift & @taylornation13 @treepaine for sending me a box full of Merch & a PERSONALIZED LETTER from Taylor herself for my 30th birthday/for going to NYC 🗽to help as a nurse. This was quite literally the BEST DAY OF MY LIFE. 😍 pic.twitter.com/FqGMsZGixs

— LOVE(r) Whitney (@TaNnEytWiT) May 3, 2020