Η εκπληκτική μνήμη της Taylor Swift ήταν ο πιο κομβικός παράγοντας για την υλοποίηση του video clip για το «Look What You Made Me Do».

Η Taylor Swift δεν αστειεύτηκε όταν έφτασε η στιγμή να γίνει πράξη το video clip για το «Look What You Made Me Do» και το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό.

Μετά από διάφορα παρασκηνιακά βίντεο, αυτή τη φορά έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε ορισμένες πληροφορίες για το πιο επικό στοιχείο του video clip. Τις μεταμφιέσεις της Taylor Swift και την αναμέτρηση με τους προηγούμενους εαυτούς της από παλαιότερα μουσικά βίντεο, περιοδείες και εκδηλώσεις.

Σε ένα νέο οπτικό υλικό, η 27χρονη τραγουδίστρια μας ξεναγεί στην γκαρνταρόμπα του «Look What You Made Me Do» και μας δείχνει ενδυμασίες που έχουν συνδυαστεί με διάφορες στιγμές της καριέρας της.

Η αστέρας της pop επιδεικνύει τις στολές από προηγούμενες εποχές της και εξηγεί πώς επέλεξε εκείνες που θα χρησιμοποιούνταν στο video clip. Μερικές ενδυμασίες που μοιράζεται μαζί μας προέρχονται από την περιοδεία «RED», μουσικά βίντεο και τελετές απονομής βραβείων.

| Πώς μεταμορφώθηκε η Τaylor Swift σε ζόμπι για το «Look What You Made Me Do»;

Επιπλέον, έχει δώσει όνομα σε κάθε φόρεμα που φορούν οι άλλες Taylor κατά τη διάρκεια της περίφημης σκηνής «Taylor Mountain» στο «Look What You Made Me Do». Είναι εκπληκτικό πόσο καλά θυμάται κάθε στολή και πού τη φορούσε, ικανότητα που αποδείχθηκε καθοριστική για την υλοποίηση του σεναρίου.

Σύμφωνα με την Taylor Swift, το video clip φέρνει όλες τις εμφανίσεις μαζί, σε μία σαρκαστική ματιά στο παρελθόν. Πράγματι, το τραγούδι και το μουσικό βίντεο είναι καταπληκτικά και είμαστε ενθουσιασμένοι για κάθε ματιά στα παρασκήνια.

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια ήθελε να συμβάλλει ώστε να γίνει εμβληματικό το video clip, όπως έπραξε. Υπήρξε πολύ σχολαστική δουλειά και σκέψη και για το λόγο αυτό το «Look What You Made Me Do» σπάει κάθε ρεκόρ.