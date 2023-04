Η Taylor Swift έκοψε άσχημα το χέρι της σε συναυλία και συνέχισε να τραγουδά

Η Taylor Swift καθησύχασε τους θαυμαστές της ότι είναι «απολύτως καλά» μετά τον τραυματισμό της στο χέρι σε συναυλία της.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Taylor Swift το Σάββατο 22 Απριλίου στο Χιούστον του Τέξας στο πλαίσιο της περιοδείας της «Τhe Eras Tour», οι θαυμαστές της παρατήρησαν ότι η τραγουδίστρια αιμορραγούσε από το χέρι της στην ενότητα που ήταν αφιερωμένη στο άλμπουμ της «Reputation».

Η Taylor Swift είχε ήδη δέσει το χέρι της με επίδεσμο όταν έφτασε αργότερα στο «1989» και τραγούδησε το «Shake It Off».

Αλλά αυτό δεν απέτρεψε τους θαυμαστές της από το να εκφράσουν τις ανησυχίες τους – και τη σύγχυσή τους – σχετικά με τον τραυματισμό της.

Σε μία ανάρτησή στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ολοκλήρωση των τριών συναυλιών της στο NRG Stadium του Χιούστον, η Taylor Swift αποκάλυψε πώς τραυματίστηκε στο χέρι με το οποίο παίζει κιθάρα κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Σαββάτου.

«Μόλις έδωσα τρεις τρελές συναυλίες στο Χιούστον και ξυπνάω χαμογελαστή αναπολώντας πόσο καλά περάσαμε όλοι», έγραψε η pop star, δημοσιεύοντας τρεις αστραφτερές φωτογραφίες από τις συναυλίες της στο Χιούστον.

«Λατρεύω τόσο πολύ αυτή την περιοδεία λόγω του πάθους που δείχνουν όλα αυτά τα πλήθη – σοβαρά ανυπομονώ για την Ατλάντα», συνέχισε η Taylor Swift, πριν αποκαλύψει πώς τραυματίστηκε.

«ΥΓ: Για όσους ρωτούν πώς έκοψα το χέρι μου, είμαι απολύτως καλά και ήταν εντελώς δικό μου λάθος – σκόνταψα στο στρίφωμα του φορέματός μου και έπεσα στο σκοτάδι στα παρασκήνια ενώ έτρεχα για μία γρήγορη αλλαγή – στηρίχθηκα καθώς έπεφτα με την παλάμη μου», περιέγραψε.

«Ήταν ανάδρομος ο Ερμής. Μην ανησυχείτε για εμένα είμαι καλά», πρόσθεσε η 33χρονη τραγουδίστρια.

Οι θαυμαστές της Taylor Swift έχουν μείνει έκπληκτοι από τις αντοχές της τραγουδίστριας από τότε που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο οι φωτογραφίες του τραυματισμού της στο χέρι μετά τη δεύτερη συναυλία της περιοδείας της «The Eras Tour» στο Χιούστον.

Οι θαυμαστές δεν μπορούσαν να πιστέψουν πώς η Taylor Swift μπόρεσε να συνεχίσει την τρίωρη συναυλία της χωρίς να φαίνεται ότι πονούσε, παρά το γεγονός ότι είχε κοπεί ένα κομμάτι δέρματος από το κάτω μέρος της παλάμης της.

Ένας θαυμαστής μάλιστα εξέτασε τις φωτογραφίες από τη βραδιά για να εντοπίσει πότε πρέπει να συνέβη ο τραυματισμός: κατά τη διάρκεια μίας αλλαγής ρούχων ανάμεσα στα τραγούδια «Tolerate It» και «Ready For It».

Ένας άλλος Swiftie έγραψε στο Twitter: «δεν μπορώ να πιστέψω ότι εμφανίστηκε με το χέρι της τόσο τραυματισμένο, χωρίς να αφήσει να φανεί ότι κάτι συμβαίνει. Δεν της αξίζουμε».

