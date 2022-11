Taylor Swift: Εισαγγελική έρευνα για το φιάσκο της Ticketmaster με την προπώληση εισιτηρίων της περιοδείας της

Ο γενικός εισαγγελέας του Τενεσί, Jonathan Skrmetti, δήλωσε ότι ανησυχεί για τις καταγγελίες των καταναλωτών σχετικά με την προπώληση των εισιτηρίων της περιοδεία «The Eras Tour» της Taylor Swift από την Ticketmaster.

Σε μία συνέντευξη Τύπου μέσω βίντεο που παραχώρησε την Τετάρτη, ο Skrmetti δήλωσε ότι ξεκινάει έρευνα για την προστασία των καταναλωτών και την καταπολέμηση των μονοπωλίων σχετικά με την Ticketmaster, αφού το γραφείο του έλαβε πολυάριθμες καταγγελίες μετά την πανωλεθρία της έναρξης της προπώλησης την Τρίτη.

Προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει καταγγελίες για παραβάσεις, αλλά πρόσθεσε ότι είναι δουλειά του να διερευνά τις καταγγελίες των καταναλωτών.

«Εάν πρόκειται για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και μπορούμε να βρούμε ακριβώς πού βρίσκονται τα προβλήματα, μπορούμε να εκδώσουμε δικαστική εντολή που θα αναγκάσει την εταιρεία να κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό διασφαλίζει ότι τα προβλήματα που συνέβησαν χθες δεν θα ξανασυμβούν», δήλωσε την Τετάρτη ο Skrmetti.

«Εάν δεν πρόκειται για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, αλλά παραβιάζεται ο αντιμονοπωλιακός νόμος, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών που είναι διαθέσιμες», σημείωσε.

Ο Skrmetti δήλωσε ότι στο πλαίσιο της έρευνάς του θα περιλαμβάνεται η εξέταση όσων υποσχέθηκε η Ticketmaster στους καταναλωτές και κατά πόσον η εταιρεία τήρησε την υπόσχεσή της.

Επιπλέον, ο Skrmetti δήλωσε ότι θέλει να εξετάσει τις καταγγελίες σχετικά με τη φερόμενη «σοβαρή έλλειψη υποστήριξης των καταναλωτών» από την Ticketmaster κατά τη διάρκεια της προπώλησης των εισιτηρίων της περιοδείας της Taylor Swift.

Πολλοί θαυμαστές ανέφεραν ότι πληροφορήθηκαν πως θα υπήρχε πενθήμερη αναμονή για την εξυπηρέτησή τους κατά τη διάρκεια της έναρξης της προπώλησης την Τρίτη.

UM. Looks like I’ll get to see more of your beautiful faces than previously expected… we’re adding 8 shows to the tour 😆https://t.co/KFuqvr0hhO pic.twitter.com/4LTYSnwKJO

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 4, 2022