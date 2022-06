Η Taylor Swift είναι «εντελώς τρομοκρατημένη» από την απαγόρευση των αμβλώσεων στις ΗΠΑ

Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προκάλεσε σοκ ανατρέποντας την απόφαση της υπόθεσης Roe εναντίον Wade, η οποία πριν από σχεδόν 50 χρόνια προστάτευσε το ομοσπονδιακό δικαίωμα μιας γυναίκας να κάνει έκτρωση, η Taylor Swift δήλωσε «εντελώς τρομοκρατημένη».

Η 32χρονη τραγουδίστρια χρησιμοποίησε το Twitter την ημέρα της έκδοσης της απόφασης του δικαστηρίου για να εκφράσει την αποδοκιμασία της.

«Είμαι απόλυτα τρομοκρατημένη που φτάσαμε εδώ, μετά από τόσες δεκαετίες που οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών στο σώμα τους, η σημερινή απόφαση μας το αφαίρεσε αυτό», ανέφερε.

Η Taylor Swift αναδημοσίευσε επίσης μία μεγαλύτερη δήλωση που έγραψε η Michelle Obama και ήταν διατυπωμένη σε παρόμοιο ύφος.

Στην επιστολή της, η Michelle Obama υποστήριξε ότι ήταν «συντετριμμένη» από την «τρομακτική» απόφαση που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο, προσθέτοντας ότι θα έχει «καταστροφικές συνέπειες» για τους ανθρώπους τους οποίους αφορά.

«Είμαι συντετριμμένη που μπορεί τώρα να είναι το πεπρωμένο μας να πάρουμε τα οδυνηρά μαθήματα της εποχής πριν καταστεί η απόφαση στην υπόθεση Roe νόμος της χώρας μίας εποχής που οι γυναίκες κινδύνευαν να χάσουν τη ζωή τους κάνοντας παράνομες αμβλώσεις», σημείωσε η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

«Μίας εποχής όπου η κυβέρνηση αρνιόταν στις γυναίκες τον έλεγχο των αναπαραγωγικών λειτουργιών τους, τις ανάγκαζε να προχωρήσουν σε εγκυμοσύνες που δεν ήθελαν και στη συνέχεια τις εγκατέλειπε μόλις γεννιόντουσαν τα μωρά τους», πρόσθεσε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την Παρασκευή 24 Ιουνίου με ψήφους 6-3 ότι οι πολιτείες μπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν εντελώς τις αμβλώσεις σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ανατρέποντας την απόφαση – ορόσημο του 1973 που κατοχύρωσε την προστασία των αμβλώσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μαζί με μία μεταγενέστερη απόφαση που επιβεβαίωσε την προστασία αυτή το 1991.

«Οι αποφάσεις στην υπόθεση Roe και (στην υπόθεση Planned Parenthood κατά) Casey πρέπει να ανατραπούν», δήλωσε ο δικαστής Samuel Alito. «Είναι καιρός να λάβουμε υπόψη το Σύνταγμα και να επιστρέψουμε το ζήτημα των αμβλώσεων στους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού», ανέφερε.

I’m absolutely terrified that this is where we are – that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022