Η Taylor Swift αποκάλυψε ότι έγραψε και τραγούδησε για τη νέα ταινία «Where The Crawdads Sing» (Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες) σε παραγωγή της Reese Witherspoon, η οποία αναμένεται τον Ιούλιο, ένα πρωτότυπο τραγούδι με τίτλο «Carolina».

Η αστέρας της pop δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram το trailer της ταινίας – στο οποίο η χαμηλότονη φωνή της γεμίζει τα κενά ανάμεσα στην πρωταγωνίστρια Daisy Edgar-Jones και στους διαλόγους των υπόλοιπων ηθοποιών – και εξήγησε στη λεζάντα πώς προέκυψε το «Carolina».

«Το “Where The Crawdads Sing” είναι ένα βιβλίο στο οποίο χάθηκα εντελώς όταν το διάβασα πριν από χρόνια», έγραψε.

«Μόλις άκουσα ότι ετοιμάζεται μια ταινία με πρωταγωνίστρια την απίστευτη Daisy Edgar-Jones και παραγωγό την εξαιρετική Reese Witherspoon, ήξερα ότι ήθελα να συμμετάσχω από μουσικής πλευράς», συνέχισε.

Η Taylor Swift σημείωσε επίσης ότι έχει γράψει μόνη της τη μουσική και τους στίχους του «Carolina» και πρόσθεσε ότι η παραγωγή έγινε από τον Aaron Dessner των The National, συνεργάτη της στα άλμπουμ «Folklore» και «Evermore».

«Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να στοιχειώνει και να είναι αιθέριο για να ταιριάζει με αυτή τη μαγευτική ιστορία», εξήγησε, υποσχόμενη ότι το ολοκληρωμένο τραγούδι θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Το best seller βιβλίο «Where The Crawdads Sing» (Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες) της Delia Owens ακολουθεί ένα κορίτσι με το όνομα Kya που μαθαίνει πώς να επιβιώνει μόνη της στους βάλτους της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ, όταν ολόκληρη η οικογένειά της την εγκαταλείπει.

Η ιστορία της περιπλέκεται όταν ανακαλύπτει ότι την κυνηγούν με ρομαντικά και σεξουαλικά αισθήματα δύο νεαροί άντρες της πόλης και γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη όταν ένας από αυτούς τους νεαρούς άντρες βρίσκεται νεκρός και εκείνη κατηγορείται για τη δολοφονία του.

«Δεν με είδες εδώ, δεν με είδαν ποτέ εδώ / Υπάρχουν μέρη που δεν θα πάω ποτέ/ πράγματα που μόνο η Carolina θα μάθει», τραγουδάει η Taylor Swift στο trailer.

Η 32χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός θεωρείται έμπειρη στα soundtrack ταινιών σε αυτό το σημείο.

Το 2009 συμμετείχε το «Crazier» για το «Hannah Montana: The Movie» και τα επόμενα χρόνια κυκλοφόρησε τραγούδια όπως το «Today Was A Fairytale» για το «Valentine’s Day» (2010), το «Safe & Sound» για το «Hunger Games» (2011), το «Sweeter Than Fiction» για το «One Chance» (2016) και το «I Don’t Wanna Live Forever» σε συνεργασία με τον Zayn για το «Fifty Shade’s Darker».

Ακούστε το πρώτο απόσπασμα από το «Carolina» της Taylor Swift στο trailer του «Where The Crawdads Sing» παρακάτω: