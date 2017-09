Η Taylor Swift κάνει επίδειξη δύναμης και εμποδίζει το «Despacito» από το να συνεχίσει τη φρενήρη πορεία του.

Αφού δεν κατόρθωσε να το επιτύχει κανείς άλλος, η Taylor Swift …ανέλαβε την ευθύνη ώστε να εκθρονίσει το «Despacito» από την κορυφή.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του καλοκαιριού δε χρειάζεται συστάσεις. Δύο καλλιτέχνες από το Πουέρτο Ρίκο, ο Luis Fonsi και ο Daddy Yankee, έκαναν κάθε άκρη της οικουμένης να κινείται στο ρυθμό μίας επιτυχίας που προκάλεσε ντελίριο. Η συνδρομή του Justin Bieber στο remix του τραγουδιού στάθηκε καταλυτική στην κυριαρχία του λάτιν τυφώνα σε δεκάδες charts σε όλον τον κόσμο.

Το «Despacito» έγραψε κυριολεκτικά ιστορία, καταρρίπτοντας όποιο ρεκόρ συνάντησε. Τα πιο αξιομνημόνευτα επιτεύγματα είναι ότι αποτελεί το video του YouTube με τις περισσότερες προβολές (σχεδόν 3,6 δισεκατομμύρια), το τραγούδι με τα περισσότερα streams στη διάρκεια ύπαρξης της ψηφιακής διανομής (πάνω από 4,6 δισ.), ενώ ισοφάρισε το ιστορικό σερί παραμονής στην κορυφή του «Billboard Hot 100» που είχε διατηρηθεί επί 21 ολόκληρα χρόνια.

Δεκαέξι συνεχόμενες εβδομάδες στην είχαν καταγράψει η Mariah Carey και οι Boyz II Men με το «One Sweet Day» το 1996, αριθμό που σημείωσε και το remix του «Despacito».

Ο Luis Fonsi, ο Daddy Yankee και ο Justin Bieber θα είχαν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τη Mariah Carey και να μείνουν μόνοι – πρώτοι στη σχετική λίστα στην ιστορία, εάν η Taylor Swift είχε διαφορετικά πλάνα.

Τρία χρόνια έπειτα από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του «1989», η 27χρονη pop star επανήλθε εκκωφαντικά στη δράση, πιο «σκοτεινή» και πιο επιθετική από ποτέ. Το «Look What You Made Me Do» είναι το πρώτο single από τον έκτο δίσκο της με τίτλο «reputation», ο οποίος κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου.

Το τραγούδι ξεκίνησε να «σπάει» αλλεπάλληλα ρεκόρ από την πρώτη ημέρα.

Συγκέντρωσε τα περισσότερα streams (8 εκ.) πρώτης ημέρας στο Spotify και τις πιο πολλές επισκέψεις (19 εκ.) σε lyric video μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Επιπλέον, το επικό και γεμάτο «κρυφά μηνύματα» video clip κατέρριψε την επίδοση της Adele με το «Hello» για τις περισσότερες προβολές (43,2 εκ.) σε ένα εικοσιτετράωρο και αναδείχθηκε ως το βίντεο που έφτασε πιο γρήγορα στα 100 και στα 200 εκατομμύρια προβολών στην πλατφόρμα του YouTube.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «Look What You Made Me Do» κατακτά το Νο1 στην κατάταξη του «Billboard Hot 100» μέσα σε δύο εβδομάδες, εκτοπίζοντας με άνεση το «Despacito» από το θρόνο του και το εμποδίζει να προσπεράσει τη Mariah Carey.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Taylor Swift πραγματοποίησε την πέμπτη μεγαλύτερη άνοδο που έχει παρατηρηθεί στα χρονικά του αμερικανικού chart, ανεβαίνοντας από την 77η θέση στην πρώτη.

Και υπάρχουν και άλλα. Η τραγουδίστρια είναι η 13η στη σειρά που αντικρίζει πέντε τραγούδια της να κατέχουν τα πρωτεία του «Billboard Hot 100» και το «13» είναι συγχρόνως ο αγαπημένος – τυχερός αριθμός της.

Θα επανέλθει το remix του «Despacito» στην κορυφή; Η υπόθεση αρχίζει να γίνεται δύσκολη από τη στιγμή που η Taylor Swift κυκλοφόρησε δεύτερο τραγούδι από το «reputation», το «…Ready For It?» και δε φαίνεται διατεθειμένη να σταματήσει εδώ.