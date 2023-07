Taylor Swift: Ο Eddie Vedder των Pearl Jam παρακολούθησε το «The Eras Tour» και ντύθηκε Swiftie

Ο Eddie Vedder συνόδευσε την οικογένειά του σε συναυλία της Taylor Swift.

Κάθε πατέρας έχει συνοδεύσει την κόρη του στις συναυλίες της θριαμβευτικής περιοδείας «The Eras Tour» της Taylor Swift στις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι και ο Eddie Vedder των Pearl Jam δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ο Eddie Vedder των Pearl Jam παρακολούθησε μαζί με την οικογένειά του – τις κόρες του Olivia και Harper και τη σύζυγό του Jill – τη συναυλία της Taylor Swift στο Lumen Field του Σιάτλ το Σάββατο 22 Ιουλίου και ντύθηκε Swiftie για την περίσταση.

Όπως φαίνεται σε διάφορες φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, ο frontman των Pearl Jam φορούσε ένα σακάκι με παγιέτες και από κάτω ένα μπλουζάκι που έγραφε «It’s me, hi, I’m the father it’s me», ένα λογοπαίγνιο με τους στίχους του τραγουδιού «Anti-Hero» της Taylor Swift.

Ο Eddie Vedder φορούσε επίσης στους καρπούς του μερικά βραχιόλια φιλίας – τα πολύχρωμα βραχιόλια με χάντρες που συνήθως έχουν γράμματα πάνω τους και σχηματίζουν διάφορες λέξεις.

Η χρήση και η ανταλλαγή των βραχιολιών φιλίας στις συναυλίες της Taylor Swift έγινε μέρος της κουλτούρας των Swifties κατά τη διάρκεια της περιοδείας «The Eras Tour» με αφορμή τους στίχους του «You’re on Your Own, Kid».

«Οπότε φτιάξε τα βραχιόλια φιλίας / Πάρε τη στιγμή και δοκίμασε την / Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι», αναφέρει το τραγούδι από το άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift.

Καλλιτέχνες όπως ο Eddie Vedder δεν προσπαθούσαν ποτέ να είναι μοντέρνοι, με τους Pearl Jam να φορούν συνήθως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 χοντρές μπότες, υπερμεγέθη σακάκια και φανέλες, πριν αυτές οι τάσεις καταλήξουν στις πασαρέλες, όμως αυτή τη φορά ο τραγουδιστής ήθελε να ταιριάξει στο κλίμα.

Οι κόρες του, Olivia και Harper, φωτογραφήθηκαν με την Taylor Swift στα παρασκήνια της συναυλία και η σύζυγός του και μητέρα τους, Jill Vedder, ανάρτησε το στιγμιότυπο στα social media.

Μία χρήστης του TikTok ανέβασε επίσης ένα βίντεο από την παρουσία του Eddie Vedder στη συναυλία της Taylor Swift, γράφοντας ότι ήταν ο ηθοποιός Pedro Pascal, ο οποίος πρόσφατα έγινε μία από τις πιο πολυσυζητημένες φυσιογνωμίες στο Χόλιγουντ χάρη πρωταγωνιστώντας στη σειρά «The Last of Us» του HBO.

«Ο Pedro Pascal είναι στην πρώτη βραδιά του “The Eras Tour” στο Σιάτλ», έγραψε και πολλοί επισήμαναν στα σχόλια ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για τον Eddie Vedder, πριν διορθώσει το λάθος της, συμπεριλαμβανομένης της Olivia Vedder, η οποία απάντησε: «Αυτός είναι οπωσδήποτε ο μπαμπάς μου».

Η Taylor Swift πραγματοποίησε μία ακόμα συναυλία στο Σιάτλ την Κυριακή 23 Ιουλίου και στη συνέχεια η περιοδεία της «The Eras Tour» θα κατευθυνθεί στη Santa Clara της Καλιφόρνιας για την προτελευταία στάση του αμερικανικού σκέλους της στις 28 και 29 Ιουλίου.

Το αμερικανικό σκέλος του «The Eras Tour» θα ολοκληρωθεί με έξι συνεχόμενες συναυλίες στο SoFi Stadium στο Inglewood της Καλιφόρνιας στις αρχές του Αυγούστου.

📸 | Eddie Vedder’s wife Jill posted a photo of their kids backstage with Taylor at #SeattleTSTheErasTour pic.twitter.com/2geVKfsuui — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) July 23, 2023