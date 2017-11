Η Taylor Swift και ο Ed Sheeran είναι δύο πολύ καλοί φίλοι, αλλά και δύο από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του σήμερα. Θα συμμαχήσουν μουσικά;

Θα συνεργαστεί η Taylor Swift με τον Ed Sheeran στο νέο δίσκο της;

Το καινούριο άλμπουμ της Taylor Swift με τίτλο «reputation» κυκλοφορεί σε εννέα ημέρες, στις 10 Νοεμβρίου και το περιέχομενό του παραμένει αδιάλυτο μυστήριο. Τις προηγούμενες ημέρες, μοιραστήκαμε μαζί σας ένα υποτιθέμενο tracklist του «reputation» που διαδόθηκε στο διαδίκτυο σε διαφορετικές εκδοχές, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Βρετανού τραγουδιστή μαζί με εκείνο του Αμερικανού ράπερ Future σε ένα τραγούδι με την ονομασία «End Game».

Ποια είναι η αλήθεια; Θα απολαύσουμε ξανά μαζί δύο από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες της γενιάς τους και του σήμερα, που συνδέονται με μία στενή φιλία χρόνων;

Η Taylor Swift είναι… μετρ των κρυφών μηνυμάτων, όπως εξάλλου απέδειξε στο σαρωτικό video clip του «Look What You Made Me Do» που «έσπασε» κάθε ρεκόρ. Το μουσικό βίντεο του «…Ready For It?», ενός ακόμη τραγουδιού από το «reputation», κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή (27/10) και εκτός από μία κινηματογραφική υπερπαραγωγή επιστημονικής φαντασίας, έφερε στην επιφάνεια μερικά αξιοπρόσεχτα (καινούρια) κρυφά μηνύματα.

Στα πρώτα πλάνα του video clip για το «…Ready For It?», η 27χρονη pop star περνά μέσα από ένα σκοτεινό διάδρομο, όπου είναι γραμμένες στο τοίχο ως γκράφιτι διάφορες μυστηριώδεις επιγραφές στην κινέζικη γλώσσα.

Όταν αναφερόμαστε στην Taylor Swift αυτής της νέας καλλιτεχνικής εποχής, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με χρήστες του διαδικτύου, οι αινιγματικές επιγραφές αναφέρουν τις λέξεις ή φράσεις «φήμη» (reputation), «έτος του φιδιού», «δίνη» (eddy) και «μέλλον» (future)

Η «φήμη», το «φίδι», η «δίνη» και το «μέλλον». Σαν να λέμε, το «reputation», η Taylor Swift, ο Ed Sheeran και ο Future. Βάλτε τα όλα μαζί. Όλα βγάζουν νόημα, παρότι φαίνονται ασύνδετα στους μη μυημένους της υπόθεσης!

I read somewhere that Taylor teased a Future/Ed Sheeran collaboration at her Secret Sessions and I think she just confirmed it…in Chinese: pic.twitter.com/7LNDkeNJds — Sam Stryker (@sbstryker) October 27, 2017

Συν τοις άλλοις, ο Ed Sheeran έδειχνε πλήρως ενημερωμένος σχετικά με το «reputation» στις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε.

Έχει επιβεβαιώσει ότι έχει ακούσει μερικά από τα νέα τραγούδια της Taylor Swift και σχολίασε ότι είναι υπέροχα. Επιπλέον, αποκάλυψε τα μουσικά βίντεο θα είναι εντυπωσιακά, πυροδοτώντας ερωτήματα για το αν τελικά είναι visual album το «reputation».

Η Taylor Swift και ο Ed Sheeran διατηρούν μία εξαιρετική φιλική σχέση και έχουν εμφανιστεί αμέτρητες φορές μαζί, είτε στη σκηνή είτε σε εκδηλώσεις. Πριν πέντε χρόνια, το 2012, συνέπραξαν δισκογραφικά στο «Everything Has Changed», ένα τραγούδι από το δίσκο «Red» της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.