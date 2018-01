Ένα ατελείωτο και ξέφρενο σε τρεις γωνίες πλανήτη στήνει η Taylor Swift, με καλεσμένους τον Ed Sheeran και τον Future.

Η Taylor Swift οπτικοποιεί τη συνεργασία της με τον Ed Sheeran και τον Future στο «End Game» με ένα κοσμογυρισμένο και κοσμοπολίτικο video clip.

Μόλις τέσσερις ημέρες χρειάστηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο το «reputation», η νέα δισκογραφική δουλειά της pop star, προκειμένου να αναδειχθεί στο εμπορικότερο άλμπουμ του 2017 στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και να γίνει ο τέταρτος δίσκος της με πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου.

Επιτυχία που δίνει την κατάλληλη για την αστέρα της pop να το γιορτάσει. Τρεις χώρες, τρεις πόλεις, τρεις τραγουδιστές είναι όσα επιφυλάσσει στο συναρπαστικό θέαμα με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του ειδήμονα και αχώριστου πλέον συνεργάτη της, Joseph Kahn.

Το video clip θα μπορούσε να περιγραφεί εν συντομία με τη φράση «η Taylor Swift διασκεδάζει».

Η Taylor Swift διασκεδάζει αμέριμνη μαζί με τον Ed Sheeran στο Τόκιο και τρέχει στους δρόμους του, χορεύει επάνω σε μία πολυτελή θαλαμηγό με τον Future στο Μαϊάμι, απολαμβάνει τα πυροτεχνήματα σε μία παραλία και συναντά ξανά τον Ed στο Λονδίνο για να γιορτάσουν την Παραμονή Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλους. Φανταχτερά οχήματα, ξενοδοχεία, μπαρ και μοτοσυκλέτες επιστρατεύονται για τα πιο ξέφρενα πάρτι.

Το «End Game» με τους Ed Sheeran και Future είναι το επόμενο single του τριπλά πλατινένιου «reputation» και το τρίτο τραγούδι του δίσκου που αποκτά εικόνα.

Έχει προηγηθεί το επικό video clip για το «Look What You Made Me Do» με 818 εκατομμύρια προβολές και η κινηματογραφική υπερπαραγωγή επιστημονικής φαντασίας στο «…Ready For It?».

Το ερώτημα που είχε βάλει «φωτιά» στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα, αφορούσε την ενδεχόμενη συμμετοχή της Katy Perry στο video clip, φημολογία που ξέσπασε με τα αντίστοιχα φωτογραφικά ντοκουμέντα και παρέμεινε ζωντανή ως την τελευταία στιγμή.

Δίνεται τέλος σε μία πολύκροτη κόντρα που απασχόλησε τα media και δίχασε το κοινό ή αναζωπυρώνεται ο «πόλεμος»;

Τίποτα από τα δύο! Η 33χρονη τραγουδίστρια δεν εμφανίζεται πουθενά και όπως φαίνεται σε ένα αστραπιαίο πλάνο, πρόκειται απλά για ομοιότητα: