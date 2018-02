Περνάνε ωραία στα παρασκήνια και αυτό έβγαλαν προς τα έξω η Taylor Swift με τον Ed Sheeran.

Η Taylor Swift φέρνει στη δημοσιότητα τα παρασκήνια από το video clip του «End Game», μίας συνεργασίας με τον Ed Sheeran και Future.

Η αστέρας της pop μένει πιστή στην παράδοση που θεσπίσει και μας δίνει μία δυνατή γεύση από όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το νέο video clip -τρίτο κατά σειρά- από το «reputation», που χρειάστηκε μόλις τέσσερις ημέρες για να αναδειχθεί στο εμπορικότερο άλμπουμ του 2017.

Στην πλειονότητα των πλάνων που παρακολουθούμε, η Taylor Swift και ο Ed Sheeran συζητούν για το τραγούδι και αστειεύονται μεταξύ τους, δείχνοντας σε όλους τη στενή φιλία που τους συνδέει.

Ο Βρετανός hitmaker μιλά επίσης για τους στίχους που έγραψε για το τραγούδι και για τη σχέση του με την αρραβωνιαστικιά του πλέον, την Cherry Seaborn.

Το video clip για το «End Game» έχει ξεπεράσει τις 91 εκατομμύρια επισκέψεις στο YouTube πριν προλάβουν να συμπληρωθούν τέσσερις εβδομάδες από την κυκλοφορία του.

Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο στενός πια συνεργάτης της Taylor Swift, ο Joseph Kahn, υπεύθυνος επιπλέον για τις υπερπαραγωγές στα μουσικά βίντεο του σαρωτικού «Look What You Made Me Do», του sci-fi «…Ready For It?», του βραβευμένου με Grammy «Bad Blood» και του «Shake It Off» των 2,5 σχεδόν δισεκατομμυρίων προβολών.

Στο πλαίσιο του «End Game», απαιτήθηκαν γυρίσματα σε τρεις διαφορετικές πόλεις και χώρες του πλανήτη: Στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας, στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Τόκιο της Ιαπωνίας, αν και από τα παρασκήνια καταλαβαίνουμε πως τα πράγματα ίσως ήταν λίγο… διαφορετικά.