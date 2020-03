Η Taylor Swift δωρίζει 1 εκατ. δολάρια στους πληγέντες από τους φονικούς ανεμοστρόβιλους στο Τενεσί

Την έμπρακτη στήριξή της δείχνει η Taylor Swift στο Τενεσί.

Η Taylor Swift δωρίζει το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων στις προσπάθειες αποκατάστασης των καταστροφών από το φονικό πέρασμα ανεμοστρόβιλων στην πολιτεία Τενεσί των ΗΠΑ στην οποία μεγάλωσε.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (03/03) ισχυροί ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Τενεσί και ισοπέδωσαν μεγάλες περιοχές του Νάσβιλ, της πόλης της country μουσικής, αφήνοντας πίσω 25 νεκρούς ανθρώπους.

«Το Νάσβιλ είναι το σπίτι μου», έγραψε η Taylor Swift. «Tο γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια σας και πολλά περισσότερα στο κεντρικό Τενεσί με συγκλονίζει», συνέχισε.

Η αστέρας της pop ανακοίνωσε ότι έκανε δωρεά στο ταμείο που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών στο κεντρικό Τενεσί και παρότρυνε τους θαυμαστές της να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Παρότι η Taylor Swift δεν γνωστοποίησε το ποσό της δωρεάς της, η τοπική εφημερίδα The Tennessean μίλησε με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της τραγουδίστριας, την Tree Paine, η οποία επιβεβαίωσε ότι η pop star παραχώρησε ένα εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο άμεσης δράσης που ενεργοποίησε το κοινοτικό ίδρυμα του κεντρικού Τενεσί.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 30χρονη τραγουδίστρια δείχνει έμπρακτα την αγάπη της στην πόλη στην οποία μεγάλωσε.

Μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν το Νάσβιλ το 2010, η Taylor Swift προχώρησε σε δωρεά 500.000 δολαρίων και δημιούργησε το δικό της φιλανθρωπικό ταμείο για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Το 2012 χρηματοδότησε με τέσσερα εκατομμύρια δολάρια της εκπαιδευτικές προσπάθειες Hall of Fame και του Μουσείου της Country Μουσικής, ενώ την επόμενη χρονιά δώρισε 100.000 δολάρια στη συμφωνική ορχήστρα του Νάσβιλ.

Πέρυσι η Taylor Swift έκανε κατάθεση ύψους 113.000 δολαρίων υπέρ του Σχεδίου Ισότητας του Τενεσί με αφορμή την κυκλοφορία του single «You Need To Calm Down».